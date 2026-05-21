Se confirmó XG dará concierto en la Arena CDMX. Te damos detalles de los boletos, precios y fecha de preventa.

XG regresa a México con su gira mundial "XG WORLD TOUR: THE CORE".

Boletos para el concierto de XG en Arena CDMX

El concierto de de XG en Arena CDMX será el próximo domingo 22 de mayo 2026.

Los boletos de XG estarán disponibles a través de la empresa Superboletos y en:

Taquillas de la Arena CDMX

El Palacio de Hierro

Farmacias del Ahorro

InnovaSport

XG en Arena CDMX: boletos, precios y fecha de preventa (XG / Facebook)

Precios del concierto de XG en Arena CDMX

Por el momento, no se han revelado los precios del concierto de XG en Arena CDMX.

No obstante, se espera que las entradas vayan de los 950 a los 6 mil 500 pesos.

Todo dependerá de la zona de la Arena CDMX y el tipo de entrada que se adquiera.

XG es un grupo musical japonés que nació en 2022.

Desde entonces, la agrupación ha conseguido consolidarse entre el público juvenil.

Por lo que se espera que su concierto en la Arena CDMX sea bastante memorable para todos los fans.

XG en Arena CDMX: boletos, precios y fecha de preventa (XG / Facebook)

¿Cuándo es la fecha de preventa para ver a XG en Arena CDMX?

La preventa de boletos para XG en Arena CDMX se dividirá de la siguiente manera:

Preventa a Fans ALPHAZ: miércoles 27 de mayo a partir de las 10 de la mañana

Preventa Azteca: miércoles 27 y jueves 28 de mayo a partir de las 12:00 de la tarde

Venta General: viernes 29 de mayo a partir de las 10:00 de la mañana

Para acceder a la preventa a Fans ALPHAZ se requiere adquirir la membresía del FANCLUB en https://xg.pasch.fan/.

En el caso de la Preventa Azteca, esta será solo con tarjetas bancarias de Banco Azteca.