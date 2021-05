Luisito Comunica confiesa que el Escorpión Dorado no le cae bien

El famoso youtuber e influencer mexicano, Luisito Comunica, siempre es tema de conversación.

Y en esta ocasión se trata de que Luisito Comunica confesó en que no le gusta el estilo de, su colega, el Escorpión Dorado.

Los hechos ocurrieron durante una entrevista que Luisito tuvo con Yordi Rosado , para el canal de entrevistas de Youtube que tiene este último.

Alex Montiel si le cae bien a Luisito, pero El Escorpión no

Durante la entrevista con Yordi Rosado, Luisito Comunica recordó que hace algunos años, específicamente en febrero de 2018 , participó en una entrevista con el Escorpión Dorado, de la cual actualmente se arrepiente.

Dicha entrevista se llevó a cabo para el canal de “Peluche En El Estuche” del Escorpión Dorado.

“Con Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión como tal a mí no me gusta. De que neta íbamos en el coche y el wey: ‘señor es usted un pendejo, ¿O no Luisito? Dile que es un pendejo’, y yo de no, yo no le voy a decir pendejo. Perdóname, pero no. No es mi estilo. No es lo mío” Luisito Comunica

Sin embargo, Luisito aclaró que no tiene ningún problema con Alex Montiel , quien interpreta al Escorpión Dorado. En realidad todo está bien entre Montiel y él.

Lo único con lo que Luisito Comunica tiene problema, es cuando Alex Montiel se pone la máscara para convertirse en el Escorpión ; puesto que “su actitud es más pesada y se vuelve más grosero”.

“A ver, es que no me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión Dorado, meramente porque su estilo no me gusta nada. A ver, ojo, Alex Montiel es mi amigo, y nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien.” Luisito Comunica

Posteriormente, Luisito también le confesó a Yordi Rosado que otra de las cosas que no le gusta del Escorpión es la energía que este transmite tanto a los entrevistados como al público.

Y aseguró que esa fue la razón por la que, en aquella entrevista en la que participó con el Escorpión en el año 2018, el público hizo tantas críticas acerca de su actitud.

“Esa energía que el Escorpión Dorado tiene y que llega con todo no me gusta, cero me gusta su estilo por eso es que la gente me sintió mamón en su entrevista.” Luisito Comunica

Luisito reconoce que fue su error haber participado en la entrevista con el Escorpión Dorado

Luisito Comunica también agregó que fue error de él haber participado en la entrevista que le hizo el Escorpión Dorado.

De acuerdo con Luisito, él también fue responsable por no haber investigado con anterioridad como era el estilo de su colega el Escorpión Dorado.