La periodista Linet Puente de 42 años de edad, se ausentó en varias emisiones de Ventaneando y ahora reapareció para ventilar su propia vida y explicar qué le pasó.

Linet Puente fue clara sobre lo que la llevó a no asistir a Ventaneando, sobre todo porque el 6 de mayo se presentó con un artefacto que llamó la atención de todos.

Linet Puente, la conductora de Ventaneando, se estuvo ausentando del programa de TV Azteca en varias ocasiones, pero ¿a qué se debió? Ya compartió que ha tenido problemas de salud.

A través de un clip fuera del aire, Linet Puente compartió que los últimos meses ha tenido frecuentes alertas en su estado de salud.

Es también por esto que para la emisión del 6 de mayo reapareció con un holter y chupones colocados en el pecho que ella se burló al decir que era su look por la Met Gala 2025.

Según la explicación que Linet Puente compartió porque “también les contamos qué pasa con nuestra vida”, el holter es un aparato que ayuda a medir la frecuencia cardiaca y debía llevarlo por 24 horas.

El sitio Medline Plus señala que el holter como el de Linet Puente, es colocado para detectar si la persona tiene arritmias o problemas en el ritmo cardíaco mientras realiza sus actividades cotidianas.

El holter forma parte de una serie de estudios que Linet Puente se ha hecho como análisis de sangre y resonancias magnéticas para ver qué le está pasando.

Y es que la conductora de Ventaneando compartió que en las últimas semanas ha tenido bajones de presión, pues incluso doctores del programa le han estado revisando frecuentemente esta medición.

La conductora Linet Puente compartió que está sometiéndose a una serie de estudios para ver los motivos de sus bajones de presión, pero porque también tuvo una alerta que la preocupó demasiado.

A través de Instagram Stories, Linet Puente compartió que la mayor alerta en su salud la tuvo cuando en convivencia con su hijo le costó trabajo hablar.

“Hace poco tuve un episodio que platicando con este changuito hermoso [su hijo] como que se me fue la onda, como que no pude hablar bien”.

Sobre este mismo episodio que aumentó su preocupación, Linet Puente compartió que lo vivió como que sabía qué es lo que quería decir, pero no podía mover su boca para pronunciar sus ideas.

“Después de bañar a Noa [su hijo] se me fue la onda, digamos no pude hablar (...) O sea, yo tenía muy claro lo que le quería decir y no podía hablar”.

