Paulina Rubio ganó el proceso contra Nicolás Nájera Colate, luego de que la Corte determinara que hubo alienación parental.

Tras cuatro meses de pelea legal por la custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y Colate, la Corte decidió que el menor debe vivir con la cantante en Miami.

“Todos los expertos concluyeron que aquí lo que había era alienación parental” Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio

Paulina Rubio gana juicio contra Colate tras confirmarse alienación parental

Colate y Paulina Rubio se enfrentaron en la corte familiar de Miami para determinar quién se quedaría con la custodia y residencia de su hijo.

Al final se determinó que el menor de 15 años de edad debe regresar a vivir con Paulina Rubio, quien argumentó que Colate no ponía restricciones al adolescente y provocaba problemas en su crianza.

Paulina Rubio (Instagram/@paulinarubio)

Colate quería que su hijo viviera con él en Madrid, ya que supuestamente el menor no llevaba una buena relación con Paulina Rubio.

Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, explicó que la Corte de lo familiar determinó que Andrea Nicolás fue víctima de alienación parental por parte de Colate.

La jueza del caso comunicó que el menor estaría bien bajo el resguardo de Paulina Rubio, ya que se confirmó que no hubo violencia como aseguraba Colate.

Paulina Rubio no ejerció violencia contra su hijo, como acusó Colate

La Corte de lo familiar de Miami confirmó que Paulina Rubio no ejerció violencia contra su hijo, pues los abogados de Colate no demostraron estos señalamientos.

Sandra Hoyos menciona que tampoco hubo pruebas de que Paulina Rubio consumiera drogas y la defensa de Colate tampoco solicitó pruebas de antidoping.

“La relación entre el menor y su madre se tornó difícil por lo que estaba viviendo, pero en ningún momento se pudo comprobar que había violencia, ni que existe el uso de drogas” Paulina Rubio

Por lo tanto, el hijo de Paulina Rubio vivirá en Miami y tendrá que tomar terapia individual, así como familiar.

En este juicio no se discutió el tema monetario, pero se determinó que Paulina Rubio y Colate deben pagar sus propios abogados.