Nicolás Vallejo-Nájera asegura que Paulina Rubio no ha pagado la pensión alimenticia de su hijo desde 2024, por lo que la cantante debería más de medio millón de pesos.

Paulina Rubio y Colate llevan un proceso legal en la corte familiar de Miami para determinar quién se queda con la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

Colate hizo diversas declaraciones sobre Paulina Rubio y mencionó que no tiene contacto con la cantante, ya que suele insultarlo y hasta la señaló de maltrato.

La siguiente audiencia entre Paulina Rubio y Colate será el 21 de mayo en Miami.

Colate asegura que Paulina Rubio lleva más de un año sin pagar pensión alimenticia

Durante audiencia, Colate reveló que Paulina Rubio debe pagar 24 mil 048 pesos mensuales, pero dejó hacerlo desde abril de 2024.

Paulina Rubio tendría un adeudo de cerca de 600 mil pesos por pensiones caídas, luego de que habría dejado de pagar dicha pensión porque su hijo ha vivido con ella desde hace unos años.

Colate, empresario. (Agencia México)

Colate solicita que su hijo viva con él en Madrid y Paulina Rubio se haga cargo de su educación, por lo que pide que pague más de 300 mil pesos al año.

Se desconoce si Colate está pidiendo que Paulina Rubio pague pensión alimenticia y a parte la colegiatura del colegio del menor.

Asimismo, el empresario asegura que no está pidiendo un aumento en la pensión alimenticia de su hijo, pues él se haría cargo de sus gastos viviendo en España.

Pero, sí pide que la cantante pague los gastos de traslado cuando el menor acuda a visitarla, así como los gastos el tiempo que permanezca con ella.

Paulina Rubio (Instagram/@paulinarubio)

Nicolás Vallejo y Paulina Rubio se verán de nuevo en la corte

Paulina Rubio no ha subido al estrado por estrategia de sus abogados, pero se espera que acuda el 21 de mayo, ya que es la fecha límite para que ambas partes expongan sus argumentos finales.

Colate solicita que su hijo viva en Madrid con él , mientras que Paulina Rubio exige que permanezca en Miami.

Amber Glasper, guardiana de Andrea Nicolás, sugirió que el menor permanezca en un internado mientras finaliza el proceso legal por su custodia.