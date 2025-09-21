En honor a su carrera de más de 50 años, Patricia Reyes Spíndola fue galardonada con el Premio Ariel de Oro 2025, el cual se le entrega a aquellas personas que han contribuido al crecimiento de la industria del cine en México.

Antes del Premio Ariel de Oro 2025, Patricia Reyes Spíndola ya era reconocida como una de las grandes actrices vivas de México, participando tanto en grandes producciones de cine, como en clásicos de la televisión.

¿Quién es Patricia Reyes Spíndola?

Patricia Reyes Spíndola es una actriz, productora y directora mexicana nacida en Oaxaca.

Contando con más de 50 años de trayectoria en proyectos de cine, teatro y televisión.

Patricia Reyes Spíndola (Instagram/@patriciareyesspíndola )

¿Qué edad tiene Patricia Reyes Spíndola?

Patricia Reyes Spíndola nació el 11 de julio de 1953, actualmente tiene 72 años de edad.

¿Quién es el esposo de Patricia Reyes Spíndola?

Patricia Reyes Spíndola tiene una relación desde hace más de 30 años, aunque no está casada con su pareja.

Asimismo, se desconoce quién es, pues no es parte de la industria del entretenimiento y la actriz nunca ha revelado su identidad.

Patricia Reyes Spíndola (Instagram/@patriciareyesspíndola)

¿Qué signo zodiacal es Patricia Reyes Spíndola?

Al haber nacido el 11 de julio, Patricia Reyes Spíndola es del signo de cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Patricia Reyes Spíndola?

Patricia Reyes Spíndola no tiene hijos, la actriz señaló que fue decisión propia el no formar una familia.

Patricia Reyes Spíndola (@Patriciareyesspindola)

¿Qué estudió Patricia Reyes Spíndola?

Aunque no se dieron detalles de las instituciones donde ella estudió, se sabe que Patricia Reyes Spíndola tomó diversos talleres de actuación en México y Londres desde que era muy joven.

¿En qué ha trabajado Patricia Reyes Spíndola?

Patricia Reyes Spíndola ha estado activa en el mundo del entretenimiento desde 1972, siendo su primer proyecto El Señor de Osanto; desde ese momento, ha destacado tanto en cine y televisión, como en teatro.

Estando involucrada en obras al lado de reconocidos directores y directoras como Arturo Ripstein y Nancy Cárdenas.

Estos son algunos de sus proyectos más relevantes:

El maleficio

La hora marcada

El extraño retorno de Diana Salazar

Teresa

El vuelo del águila

Mujer, casos de la vida real

La antorcha encendida

Pueblo chico, infierno grande

María Isabel

Salomé

Fuego en la sangre

Mujeres asesinas

Fear the Walking Dead

La reina del sur

Las Poquianchis

Pedro Páramo

Retrato de una mujer casada

La rebelión de los colgados

El coronel no tiene quien le escriba

Frida

La calle de la amargura

Patricia Reyes Spíndola fue reconocida con el Premio Ariel de Oro 2025

El pasado 20 de septiembre de 2025, Patricia Reyes Spíndola fue reconocida con el Premio Ariel de Oro 2025.

El cual, es una manera de honrar a las personas que han contribuido a la industria del cine a lo largo de sus carreras.

Hay que señalar que es este es el quinto Ariel que le es otorgado a la actriz; anteriormente se llevó premios a Mejor Actriz y Coprotagonista Femenina, en entregas pasadas.

Siendo una de las intérpretes más galardonadas hasta la fecha dentro de la industria del cine en México.