Los papás de Christian Nodal- de 26 años de edad- apoyarían a Cazzu para que Inti pueda viajar sin problemas fuera de Argentina.

Cazzu revelo que su hija Inti no ha podido acompañarla en sus giras de conciertos debido a que Christian Nodal no se lo permite.

Papás de Christian Nodal apoyarían a Cazzu para que Inti viaje con ella sin problema

Cristy Nodal y Jaime, padres de Christian Nodal estarían buscando facilitar que Inti, su nieta, pueda viajar con Cazzu sin problemas.

“Los padres de Nodal están tratando de intervenir para que el cantante le del pasaporte y la libertad a Inti” Javier Ceriani

Según, Javier Ceriani señala que los padres de Christian Nodal están molestos por los escándalos relacionados la paternidad de su hijo.

“Los abuelos de Inti están muy furiosos con el actuar de Christian Nodal como padre” informó el periodista.

Por lo que los papás de Christian Nodal estarían apoyando a Cazzu para que el cantante le pueda otorgar el permiso de viaje a Inti.

Cazzu explicó que ha presentado permisos judiciales para que Inti viaje con ella, pero ha sido rechazada varias veces.

Además, manifestó que se ha sentido controlada de manera desmedida en esta situación con Christian Nodal.

Se sabe que Jaime González y Cristy Nodal tienen una relación cordial con Cazzu, por lo que estarían dispuestos en intervenir por la rapera.

Cazzu, cantante. (Agencia México)

Papás de Christian Nodal acusan de Ángela Aguilar de manipulación

Ángela Aguilar ha sido señalada como la presunta culpable de las actitudes de Christian Nodal con su ex pareja Cazzu y su hija Inti.

“Creen, firmemente, que quien manipula a Nodal para no ver a Inti es Ángela Aguilar” Javier Ceriani

Cristy Nodal y Jaime González, padres de Christian Nodal consideran que Ángela Aguilar manipula al cantante para que no vea a su hija.

El periodista señaló que Ángela Aguilar ve a la niña como un “defecto” del cantante, lo que dificulta la convivencia con su hija.

“Nodal solo escucha a Ángela y a Pepe Aguilar” declaró Javier Cerani.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha hecho declaraciones al respecto sobre la información que Javier Cerani filtró.