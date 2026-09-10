Juan Fernández, papá de Gala Montes, está preocupado por esa estado de su hija, pero no quiso hablar del tema y decidió no intervenir en la situación.

Gala Montes ha preocupado a sus seguidores, luego de que presentara actitudes erráticas desde semanas atrás y las cuales habrían empeorado tras ingresar a La Casa de los Famosos México.

La actriz ha mantenido una relación intermintente con su padre y en 2024 retomaron la convivencia.

Papá de Gala Montes está preocupado por ella, pero no va intervenir en su vida

La revista TVNotas entrevistó a Juan Fernández y le cuestionaron si estaba preocupado por Gala Montes.

El papá de Gala Montes expresó que sí estaba al tanto de la situación de su hija, pero prefería no hablar de ella.

Juan Fernández aseguró que él sabía qué tenía que hacer como padre, pero, por el momento no iba a intervenir.

El hombre reiteró su amor por Gala Montes, pero mencionó que respetaba sus decisiones.

Gala Montes con su papá, Juan Fernández y su sobrina Alabama (Especi)

¿Quién Juan Fernández? Papá de Gala Montes con quien lleva una relación intermitente

Gala Montes ha contado en diversas ocasiones que no mantuvo relación con su papá durante 20 años, pues sus padres se divorciaron cuando ella tenía 4 años.

Juan Fernández intentó acercarse a Gala Montes cuando comenzó a su consolidado su carrera como actriz, pero ella se negó.

Tras la pela con su madre Crista Montes, Gala Montes y su hermana decidieron escuchar la versión de su padre y comenzar reanudar la convivencia.

En 2024, Gala Montes compartió fotos junto a su papá y su hermana, lo que daba a entender que había sanado el vínculo.

Todo indica que la relación entre Gala Montes y su padre sigue siendo distante, por lo que la actriz ha roto contacto con toda su familia.