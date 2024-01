Paolita Suárez tuvo una experiencia paranormal con la mamá de Wendy Guevara, que le ayuda a seguir adelante tras acusar a su novio de agresión.

En medio de la investigación por la brutal golpiza que recibió, Paola Suárez -de 31 años de edad- se ha mostrado más fuerte y con ganas de continuar con su vida.

Sin embargo, Paolita Suárez tendrá que pasar un difícil proceso y es que tendrá que enfrentarse a su novio José de Jesús Castro Gómez.

Pero en medio de los malos momentos, Paola Suárez también ha podido vivir hermosas experiencias y es que no solo ha recibido el apoyo de sus amigos.

Sino que Paolita Suárez reveló que vivió una experiencia paranormal junto a la señora Fabiola Vázquez, mamá de Wendy Guevara, que le demostró que no se encuentra sola.

Tras haber acusado a su novio José de Jesús Castro Gómez de haberla agredido, Paolita Suárez concedió una entrevista con el programa Hoy.

Este viernes 19 de enero se presentó la última parte de la entrevista de Paolita Suárez al programa Hoy, en donde reveló que quiere dejar esta experiencia en el pasado.

Luego de que confesó que debe de trabajar en ella, Paolita Suárez confesó que vivió una experiencia paranormal que le demuestra que podrá salir adelante.

Paolita Suárez recordó que se encontraba rezando con la señora Fabiola Vázquez, mamá de Wendy Guevara, cuando vivió algo espectacular.

Y es que Paolita Suárez vio como una persona cubierta de blanco se acercó a Doña Fabi -como se le conoce a la mamá de Wendy Guevara- y como que la abrazó mientras que estaban rezando.

Este momento duró como ocho segundos y después esta persona desapareció.

Cuando Paolita Suárez le contó a la mamá de Wendy Guevara lo que había visto, ella le comentó que era porque Dios quería comunicarse con ella.

Paolita Suárez señaló que este tipo de cosas la han hecho más fuerte, aunque también sabe que ha cambiado mucho.

Y es que reconoció que ahora ya piensa más las cosas y se siente más fuerte de lo que era antes de la agresión que sufrió.

Paolita Suárez destacó que esté difícil momento no la detendrá y seguirá echándole ganas a la vida.

View this post on Instagram

Durante su conversación con el programa Hoy, Paolita Suárez confesó que había protegido su corazón para que no la lastimaran, pero no funcionó.

“Este corazón está cubierto por una herradura muy fuerte que yo he hecho, para que no me lastimen. Y a pesar de que lo hago así, me siguen lastimando”

Paolita Suárez