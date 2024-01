¿Paolita Suárez podría regresar con su novio? Confiesa que ya perdonó a José de Jesús Castro Gómez, pero cree que pagará por lo que le hizo.

A una semana de la brutal agresión que sufrió, Paola Suárez -de 31 años de edad- compartió que ya había tomado su primera terapia.

En medio de rumores sobre si podría regresar con su novio José de Jesús Castro Gómez, Paolita Suárez confesó que ya se encuentra trabajando en ella para poder superarlo.

Tras confesar que lo que más le dolió fue el corazón por la traición que sufrió de la persona que decía que la amaba, Paolita Suárez señaló que aún tiene mucho trabajo que realizar.

Y es que Paolita Suárez reconoció que antes de poder seguir con su vida “debe perdonarse a sí misma” y de esta manera poder superar la agresión que sufrió.

Durante la emisión del 18 de enero del programa Hoy se presentó la tercera parte de la entrevista con Paolita Suárez.

En esta ocasión, Paola Suárez reveló si es que ya había perdonado a José de Jesús Castro Gómez luego de que lo acusó de haberla agredido tras proponerle matrimonio.

Tras rumores de que podía regresar con su novio, Paolita Suárez confesó que ya lo había perdonado por todo lo que había pasado, pues no le guarda ningún rencor.

“La justicia te la puede dar Dios, es lo único que te puedo decir, porque yo ya lo perdoné. Estaba aquí acostada, me encomendé a Dios, a una virgencita que tengo ahí y lo perdone”

Sin embargo, esto no quiere decir que Paolita Suárez vaya a regresar con José de Jesús Castro Gómez o que vaya a retirar su denuncia, sino que a nivel espiritual ya lo perdonó.

Paolita Suárez confesó que no se centra en el proceso legal, pues cree que José de Jesús Castro Gómez va a pagar todo lo que hizo.

“Si la justicia lo perdona, no lo perdona, hace o deshace, yo siento que algún día va a pagar todo lo que me hizo, hace o va a hacer”

Más allá de lo que puedan determinar las autoridades, Paolita Suárez confiesa que cree que Dios es el que da la justicia y nadie se va sin pagar por sus acciones.

“Creo que el único que tiene el poder de hacer justicia aquí es Dios. De este mundo no nos vamos sin pagar todo lo que hemos hecho”

Paolita Suárez detalló que más allá del perdón que le pudo otorgar a José de Jesús Castro Gómez, para ella lo más importante es perdonarse a sí misma.

Durante su conversación, Paolita Suárez reconoció que se encuentra dañada por lo que necesita terapia.

“Necesito perdonarme a mí misma, a mi yo del pasado. Me dieron el consejo de verte al espejo, perdónate a ti misma, háblate, refléjate en esa persona de hace ocho años (...) estoy literalmente dañada y ocupo terapia”

Sebastián Reséndiz confesó que Paolita Suárez ya acudió a su primera terapia y según lo que le dijo se sintió muy bien.

En su conversación, Paolita Suárez señaló que no quiere pensar en su casa como un lugar en donde vivió un mal momento.

Y es que Paolita Suárez ve su hogar como un lugar de seguro donde puede descansar.

“Yo mi casa la veo como un hogar al que yo llego cansada de trabajar o de una fiesta o de unos amigos, llego y me acuesto y hasta ahí. No me puesto a pensar de lo que pasó aquí”

