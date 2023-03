Paola Rojas mantiene buena comunicación con Zague y admite que hay cariño por sus hijos, luego de toda la polémica que se generó tras filtrarse un video íntimo del exfutbolista.

Uno de los momentos más difíciles a los que se ha tenido que enfrentar Paola Rojas fue cuando se difundió un video íntimo de su aún esposo Luis Roberto Alves “Zague” -de 55 años de edad-.

Paola Rojas -de 46 años de edad- vio como su vida privada estaba en el ojo público, además de que en medio de la controversia se tuvo que enfrentar a su divorcio el cual acaparó todos los titulares.

A más de cuatro años del escándalo, Paola Rojas reconoció que tiene una buena comunicación con Zague por el bienestar de sus hijos.

Previo al comienzo del Mundial de Rusia 2018 se filtró un video íntimo de Luis Roberto Alves “Zague”, lo que derivó en su separación de Paola Rojas después de casi 10 años de matrimonio.

Aunque Paola Rojas no tenía nada que ver en las imágenes, la conductora fue blanco de críticas y violencia en las redes sociales.

Además del difícil momento que se encontraba viviendo en su vida personal con el fin de su matrimonio, Paola Rojas se tuvo que enfrentar al escrutinio público.

Pese a todo el escandalo que se generó, Paola Rojas reconoció que mantiene una buena relación con Zague por el bienestar de sus hijos.

En video compartida por el periodista Edén Dorantes, Paola Rojas confesó que todavía le tiene un gran cariño y respeto a Zague.

Paola Rojas destacó que pese a que no son pareja ambos comparen una “responsabilidad muy hermosa”: la crianza de sus hijos.

Aunque reconoció que no ha sido un trabajo sencillo, Paola Rojas destacó que con Zague están haciendo un trabajo juntos para el bienestar de sus hijos.

Paola Rojas destacó que Zague es un buen padre y que ha estado presente para sus gemelos Paulo y Leonardo, algo muy importante para su desarrollo.

En ‘Netas Divinas’ Paola Rojas abrió su corazón y confesó que ella se casó con la idea de que su matrimonio iba a durar para toda la vida.

Pese a que no fue así, Paola Rojas confesó que fue un descalabró total ya que siempre se percibió como una mujer completa y sabía que podría salir adelante.

“Es muy difícil de verbalizar y es muy complejo. Yo me casé con la idea de quedarme para siempre, o sea, estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco fue como un descalabro brutal. Siempre me percibí completa. Así me formaron y así crecí, completa”

Con el corazón roto, salió adelante pues no se rompió su ser y poco a poco se fue restaurando y sanando.

“Y fui feliz, pero cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser. No se me rompe el alma. Yo estoy completa y restauro, sano mi corazón. Pero mi esencia no se desangra”

Paola Rojas