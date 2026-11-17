José Eduardo Derbez ha acaparado la atención mediática tras difundirse fotos junto a la reconocida DJ Mariana BO, a pocas semanas de haber anunciado su ruptura con Paola Dalay.

Las fotos en las que aparecen abrazados José Eduardo Derbez y Mariana BO desataron rumores sobre un posible romance.

Hasta el momento, ni José Eduardo Derbez mi Mariana BO han confirmado un nuevo romance, manteniendo únicamente un perfil de convivencia cordial.

Fotos de José Eduardo Derbez y Mariana BO generan especulaciones sobre un posible romance

Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que José Eduardo Derbez y la DJ Mariana BO tengan una relación sentimental.

José Eduardo Derbez y Mariana BO (@alpuntonoticias / Instagram )

Las versiones sobre un posible romance surgieron luego de que el 14 de noviembre, Mariana BO subió a sus historias de Instagram una serie de imágenes realizando una práctica de tiro al aire libre junto al actor.

El propio José Eduardo Derbez republicó la imagen en sus redes, lo que generó atención inmediata. Días después, se difundieron videos y fotografías de ambos juntos en un antro.

En una de las fotos se aprecia a Derbez abrazando a la DJ por la cintura mientras ella toma una fotografía.

La difusión de estas fotografías en medios de comunicación avivó las especulaciones de noviazgo a pocas semanas de la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado un noviazgo formal ni ha emitido declaraciones de que exista un vínculo amoroso más allá de una cercanía o amistad.

José Eduardo Derbez y Mariana BO (@alpuntonoticias / Instagram )

Vida sentimental de José Eduardo Derbez genera polémica

La polémica más reciente que ha rodeado a José Eduardo Derbez gira en torno a su separación de Paola Dalay (anunciada a inicios de noviembre de 2026) y las controversias mediáticas sobre sus vidas sentimentales.

Días después del anuncio de la ruptura, se filtró en redes sociales un video de julio de 2026 en el que se observa a Paola Dalay besando al futbolista César Romo.

Debido a la fecha atribuida a las imágenes, se desataron acusaciones sobre una presunta infidelidad hacia el actor mientras aún eran pareja pública.

No obstante, Dalay aclaró en entrevistas que su relación con José Eduardo ya había terminado meses antes de hacerlo oficial y que conoció al deportista después de dicha separación.

A apenas dos semanas de haber confirmado su soltería, comenzaron a circular fotografías y videos de José Eduardo Derbez junto a la DJ mexicana Mariana BO.

José Eduardo Derbez y Mariana BO (@alpuntonoticias / Instagram )

Las imágenes en las que aparece abrazándola por la cintura avivaron la atención mediática sobre si ya había iniciado un nuevo noviazgo.

A pesar del torbellino mediático, el actor ha señalado que mantiene una relación cordial con su expareja por el bienestar de su hija en común, Tessa.