El actor mexicano, Pablo Lyle, cumplirá su condena en Estados Unidos a finales de diciembre de este 2026; sin embargo, por temas de migración podría no quedar del todo en libertad.
Debido a que estaba en prisión, Pablo Lyle se encuentra en Estados Unidos de manera “ilegal”, por lo que debe de enfrentar un proceso ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Pablo Lyle será trasladado a un centro de detención migratoria tras salir de prisión
Debido a su situación migratoria no regularizada, Pablo Lyle no quedaría en libertad de forma inmediata el próximo 29 de diciembre, cuando se cumpla su condena.
Según explicó el abogado Carlos González en el programa El gordo y la flaca, la Correccional Turner Guilford Knight notificaría a autoridades de migración la salida de Pablo Lyle de la cárcel.
En consecuencia, agentes de ICE acudirían a la cárcel para tomar la custodia del actor mexicano y trasladarlo de inmediato a un centro de detención migratoria.
Con lo cual ahora debería de enfrentar un proceso migratorio con las autoridades, siendo nuevamente privado de la libertad en lo que eso se resuelve.
Aunque tiene una pequeña oportunidad, pues el trámite con ICE podría comenzar a gestionarse de forma anticipada mientras el actor sigue en prisión, con lo cual evitaría ser detenido nuevamente.
Pablo Lyle podría hacer el proceso migratorio o ser deportado de manera inmediata
Hay que señalar que Pablo Lyle tiene algunas alternativas si es que es mandando a un centro de detención del ICE tras cumplir su condena en Estados Unidos.
Si el actor intenta permanecer en Estados Unidos, tendrá que encarar un proceso legal que podría extenderse durante varios meses en el sistema migratorio.
Esto significaría que permanecería en el centro de detención hasta que pueda regularizar su situación ante migración.
En cambio, si prefiere regresar a México tras cumplir su condena, puede optar por la deportación voluntaria.
En este escenario, bastará con que firme un documento expresando su conformidad para que Pablo Lyle sea trasladado a su país de origen en cuestión de un par de días.