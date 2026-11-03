José Elías Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), reveló que Pablo Lyle podría recibir regalías de las telenovelas que protagonizó.

Pablo Lyle lleva casi 3 años en prisión y trascendió que podría salir en libertad en diciembre de 2026, por lo que José Elías Moreno fue cuestionado sobre qué sabe sobre el actor.

Pablo Lyle podría seguir ganando dinero gracias a las telenovelas que protagonizó

José Elías Moreno ha sido cercano a Pablo Lyle y su familia, por lo que ha estado en contacto con ellos, ya que sigue generando regalías por su trabajo en la televisión.

El presidente de la ANDI menciona que él cuestionó a la familia cómo se iban a distribuir dichas ganancias, ya que el actor tiene dos hijos.

Pablo Lyle (Agencia México)

José Elías Moreno reveló que Pablo Lyle decidió que el dinero de las regalías fuera destinado a sus hijos y no para su defensa.

Por lo que la ANDI se encargó de cumplir con los requisitos fiscales para que el dinero llegara a sus hijos.

¿Pablo Lyle podría regresar a las telenovelas? Esto dice José Elías Moreno

Ante la posible salida de Pablo Lyle de prisión, José Elías Moreno celebra que productores estén dispuestos a darle trabajo al actor.

José Elías Moreno reconoce el talento de Pablo Lyle y desea que retome su carrera como actor.

“Es un gran actor y es un gran ser humano y ojalá la gente entienda que cometió un error”, mencionó José Elías Moreno, quien expresó que considera a Pablo Lyle como un hijo.

Pablo Lyle (Agencia México)

El actor espera que Pablo Lyle siga adelante tras salir de la cárcel y pide que no sea juzgado por un error.

Por otro lado, Pablo Lyle podría salir de prisión el 29 de diciembre tras ser acusado de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.