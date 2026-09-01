José Alberto Castro señaló que estaría dispuesto a ofrecer una oportunidad laboral a Pablo Lyle cuando el actor recupere su libertad, según lo previsto para diciembre próximo.

El productor consideró que Pablo Lyle es un buen intérprete y confió en que pueda reconstruir su vida personal, familiar y profesional después de cumplir su condena.

El Güero Castro también reconoció la dificultad de la experiencia enfrentada por Lyle y sostuvo que los errores forman parte de la vida y deben afrontarse.

José Alberto Castro habla del futuro profesional de Pablo Lyle

José Alberto Castro fue cuestionado sobre una posible colaboración con Pablo Lyle, sobre lo que respondió que no tendría inconveniente en contratarlo nuevamente para participar en algún proyecto televisivo.

El productor destacó las cualidades de Lyle como actor y expresó su expectativa de que pueda retomar plenamente su carrera cuando termine su proceso.

Pablo Lyle (Agencia México)

Pablo Lyle cumple una condena en Estados Unidos por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, ocurrido después de un incidente de tránsito en Miami en 2019.

El actor fue sentenciado en 2022 y, de acuerdo con la información proporcionada, podría recuperar su libertad el próximo 29 de diciembre de 2026 tras cumplir su condena.

Un juez en Florida aceptó que la libertad del actor fuera adelantada. Medios reportan que se tomó en cuanta el tiempo que el actor pasó bajo custodia, así como su buen comportamiento en prisión.

Ahora, se prevé que la defensa de Pablo Lyle Solicite su deportación a México.

Además de José ‘El Güero’ Castro, el productor Juan Osorio también ha llegado a expresar su apoyo a Lyle para incluirlo en alguno de sus proyectos.