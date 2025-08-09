Olivia Collins -de 67 años de edad- revela que ella apoyó a Ninel Conde en el inicio de su carrera, aunque en La Casa de los Famosos México 2025 le pagó mal.

La rivalidad entre Olivia Collins y Ninel Conde -de 48 años de edad- hizo creer a muchos que su enemistad había iniciado cuando trabajaron juntas, pero no fue así.

Olivia Collins revela que ella impulsó a Ninel Conde a expandir su carrera

En entrevista con De Primera Mano, Olivia Collins reveló la verdad detrás de la rivalidad que tuvo con Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde y Olivia Collins trabajaron juntas en la novela ‘Como en el cine’ en 2001 y algunos pensaron que se llevaban mal desde que trabajaron en este proyecto.

Olivia Collins (La Casa de los Famosos México / YouTube)

Olivia Collins aclaró que no, que ella siempre había llevado una relación cordial con Ninel Conde e incluso la contactó con su mánager para que le diera trabajo.

“Hay un gran error, al contrario, en esa telenovela jamás tuve un roce con ninguna, tampoco con Ninel Conde, al contrario, cuando ella iniciaba su carrera (...) pudimos conversar, yo le dije lo bella que era, ella me comentó que quería cantar y le presenté a mi manager” Olivia Collins

La actriz menciona que hace 24 años, Ninel Conde le comentó que quería incursionar en el canto y ella le presentó a su mánager, para que le consiguiera trabajo.

“Le dije: ‘Te conecto con Dina, porque ella es quien me mueve en palenques’ la conecté con ella y mi mánager la empezó a manejar y le fue muy bien”, contó Olivia Collins.

Olivia Collins narra que después de que su representante le consiguió palenques a Ninel Conde, a ella le comenzó a ir muy bien.

Y dejó claro que es mentira que hayan tenido problemas en el pasado y ese haya sido el motivo de la actitud de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México 2025.

Olivia Collins cree Ninel Conde le dio la espalda en La Casa de los Famosos México 2025

A pesar de que Ninel Conde y Olivia Collins llevaban una relación cordial e incluso su carrera en los palenques surgió por su ayuda, el ‘Bombón asesino’ la hizo a un lado.

Olivia Collins siente que Ninel Conde le dio ‘la espalda’ dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

“Inmediatamente me bateó, me dio la espalda, habló de mí, yo lo sentía no necesitaba oírlo” Olivia Collins

Olivia Collins menciona que Ninel Conde sintió miedo por su temperamento y dice las cosas como son.