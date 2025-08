La noche del domingo 3 de agosto se llevó a cabo la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 siendo Olivia Collins y no Priscila Valverde la que quedó fuera del juego.

Esto sorprendió a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025, quienes creen que Olivia Collins es más popular que Priscila Valverde por lo que ven casi imposible que la modelo la superara en votos.

En redes sociales circula el rumor que asegura que la actriz, de 67 años, pidió su salida del reality show de Televisa-Univisión.

Audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 no cree que Priscila Valverde le haya ganado en votos a Olivia Collins

Gran parte de la audiencia de La Casa de los Famosos México 2025 no cree Priscila Valverde, de 24 años, sea más popular que Olivia Collins en televisión ni en redes sociales.

Dan por hecho que Olivia Collins quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2025 porque se lo pidió a producción y no porque Priscila Valverde haya ganado popularidad en la primera semana del juego.

“Se rumora que Olivia Collins pidió su salida de la casa”, "Siento que Olivia pidió su salida, no me hagan caso pero no creo que Priscila haya acumulado más votos que Olivia“,

"No lo dudaría, Olivia no estaba tan a gusto , aunque nos habría dado mucho contenido yo creo“, ”Ah! puede ser, porque obviamente no le ganaba la desconocida esa de Priscila“,

"Yo lo creo desde su plática con Facundo le digo que no era su lugar y era difícil para ella convivir", expresan en la red social X.

No creen que Priscila Valverde haya tenido más votos que Olivia Collins en La Casa de los Famosos México 2025 (Red Social X)

Así como aseguran que en algunos portales donde se realizaron encuestas para determinar que habitante saldría, Priscila Valverde era la elegida.

Creían que Priscila Valverde quedaría fuera de La Casa de los Famosos México 2025 (Red Social X)

¿Olivia Collins pidió su salida de La Casa de los Famosos México 2025?

A poco de saberse nominada, Olivia Collins reveló a algunos de sus compañeros que no quería estar dentro de La Casa de los Famosos México 2025, ya que no se sentía cómoda.

Esto porque Olivia Collins se dio cuenta que su forma de pensar es muy diferente a la de las nuevas generaciones, quienes cree son la clave del éxito de La Casa de los Famosos México 2025.

Olivia Collins se quiere salir de La Casa de los Famosos México 2025 y se sincera con Facundo (Tomada de video)

A su salida del reality show, la actriz se dijo orgullosa de haberlo intento; sin embargo, considera que no es tan divertida ni elocuente como muchas de las personalidades que son parte del juego.

Así como le costó compartir el baño y adaptarse a un casa donde hay mucho ruido.

Cuando Wendy Guevara, de 31 años, le preguntó si creí que ella sería la primera en ser eliminada, Olivia Collins aseguró que sí, que ya lo sabía.

Sus palabras reforzaron el rumor de salida ya pactada.