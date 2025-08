Olivia Collins de 67 años de edad explotó durante su estadía en La Casa de los Famosos México 2025 con Facundo de 47 años de edad, asegurando que ya quiere salirse porque “es un circo”.

Olivia Collins está nominada en La Casa de los Famosos México 2025 y podría salir este domingo 3 de agosto, por lo que no pudo soportar más la presión y terminó sincerándose con Facundo.

Pues la actriz aseguró que La Casa de los Famosos México 2025 “es un circo” en donde todos quieren figurar, y Facundo terminó dándole la razón.

Al borde del llanto, tanto Olivia Collins como Facundo aseguraron que era difícil continuar en La Casa de los Famosos México 2025, porque también era una guerra de egos.

Por lo que Olivia Collins confesó a Facundo que no quiere entrar en ese circo de La Casa de los Famosos México 2025 “de a huevo” solo porque está en esto.

Y es que en palabras de Olivia Collins, la competencia de La Casa de los Famosos México 2025 la estaba rebasando y sentía que era un reality en el que no estaba encajando.

“Ya vi, ya vi que no es lo mío. No es lo mío, discúlpenme, voy a ir con lo que es lo mío, a lo que he construido, a lo que he formado, a lo que me ha costado mucho trabajo”

