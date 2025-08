Ahora que está fuera de La Casa de los Famosos México 2025, a través de un live de YouTube, Olivia Collins dijo todo lo que piensa de Ninel Conde.

Y es que Ninel Conde, fue la persona con la que Olivia Collins tuvo roces desde que ingresó a La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que de haberse quedado una semana más, la actriz asegura que habría explotado con varios de sus compañeros siendo ‘La bombón asesino’ su blanco, quien dice no ganará el reality show.

En una conversación con Marie Claire Harp, la cara del backstage digital de La Casa de los Famosos México 2025, que se puede ver en YouTube, Olivia Collins descartó que Ninel Conde de 48 años de edad, se convierta en la ganadora.

De acuerdo con Olivia Collins, de 67 años de edad, el ganador de La Casa de los Famosos México 2025, será Abel Saez R, mejor conocido como Abelito, y no Ninel Conde.

Esto porque Abelito, de 25 años de edad, es auténtico, tiene un don nato y un ángel enorme.

Contrario a Ninel Conde quien dice tiene su estrategia bien clara ya que stalkeó a cada uno de los habitantes para acercarse a ellos con el fin de protegerse.

Además de que la actriz y cantante se mantiene en personaje.

En sus declaraciones para el canal de YouTube, de La Casa de los Famosos México 2025, Olivia Collins dice haber notado rara a Ninel Conde desde su ingreso.

Debido a que su primer abrazo dentro de La Casa de los Famosos México 2025 fue incómodo, Olivia Collins da por hecho que Ninel Conde pudo tenerle miedo por su carácter fuerte.

Razón por la que Ninel Conde, comenzó a excluirla de su grupo así como intentó iniciar un conflicto para que Olivia Collins quedara como la mala de la casa.

“Desde que entré, el primer abrazo ya picó, pues le di miedo, como que mi presencia y personalidad no le gustó y me bateó. Me bateó porque empezó a hacer el grupo y yo me di cuenta y yo dije: ‘Ya valió, si sigo aquí...’”

Olivia Collins