Pablo Castillo es hermano menor de la actriz Fernanda Castillo.

Es ageno a las cámaras y los reflectores a diferencia de su hermana, pero suele llamar la atención en redes sociales por su atractivo y estilo de vida.

¿Quién es Pablo Castillo?

Pese a ser hermano de una figura pública, es poco lo que se sabe de la vida personal de Pablo Castillo.

Según los pasatiempos que comparte en sus redes sociales, le gusta el ejercicio y los deportes extremos.

¿Cuántos años tiene Pablo Castillo?

Se sabe que Pablo Castillo debe tener alrededor de 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pablo Castillo?

No hay información de

Del mismo modo, en sus redes sociales no tiene fotos que indiquen una pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Pablo Castillo?

No es posible saber el signo de Pablo Castillo sin su fecha de nacimeinto.

¿Quiénes son los hijos de Pablo Castillo?

Se desconoce si Pablo Castillo tiene hijos, pero es muy apegado a su sobrino Liam, hijo de Fernanda Castillo.

¿Qué estudió Pablo Castillo?

No hay información del grado académico de Pablo Castillo o las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Pablo Castillo?

Medios señalan que Pablo Castillo se dedica al marketing.

Pablo Castillo (Instagram | @pkastillo)

Pablo Castillo anuncia la muerte de su padre y Fernanda Castillo reacciona

El jueves 5 de febrero de 2025, Pablo Castillo anunció en su cuenta de Instagram la muerte de su padre, Rafael Castillo.

Por medio de un emotivo mensaje de despedida el hermano de Fernanda Castillo honró la memoria de su papá con recuerdos en fotos.

Pablo Castillo no habló de los detalles de la muerte, mientras que Fernanda Castillo no hizo pronunciamientos oficiales.

La actriz comentó el mensaje de despedida de su hermano, diciéndole que no estaban solos ante la situación: Te amo, hermano. Nos dejó juntos", escribió la actriz.