María Victoria no sabe de la muerte de Elsa Aguirre por su estado de salud y su familia prefiere que no se entere.

Elsa Aguirre murió el pasado 14 de julio a los 95 años de edad; la actriz y María Victoria fueron amigas y compañeras por muchos años.

María Victoria no sabe de la muerte de Elsa Aguirre

Los nietos de María Victoria fueron cuestionados sobre si estaba enterada de la muerte de su amiga Elsa Aguirre.

Luche y José Pablo respondieron que María Victoria no sabía de la muerte de Elsa Aguirre y preferían no decirle para preservar su tranquilidad.

“Hoy la vimos (a María Victoria) está muy sana. Queremos mantenerla con noticias positivas” María Victoria

Elsa Aguirre dejó preparado su funeral antes de morir (Margarita González Saravia﻿ / Facebook )

Los nietos de María Victoria mencionan que Elsa Aguirre fue su amiga de toda la vida, por lo que temen que se entristezca con la noticia de su muerte.

María Victoria se encuentra sana y feliz a sus 103 años, por lo que su familia prefiere que siga disfrutando de la vida sin malas noticias.

María Victoria no está enterada de la muerte de Tongolele y Silvia Pinal

La familia de María Victoria la cuidan en todos los aspectos, por lo que han preferido que esté ajena a a muerte de sus amigas del medio.

Los nietos de la actriz revelaron que tampoco sabe de la muerte de Yolanda Montes ‘Tongolele’, quien murió en febrero de 2025.

María Victoria también ignora la muerte de Silvia Pinal, la cual ocurrió hace dos años.

“Tratamos de tenerla con puras noticas positivas”, mencionan los nietos de María Victoria.

La actriz está sana, lucida y disfrutando de su retiro, así como de su familia.

Incluso, María Victoria está al pendiente de la carrera de sus nietos, quienes tienen un grupo musical llamado Cumbia Pedregal.