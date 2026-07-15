Margarita González Saravia expresó sus condolencias por la muerte de la actriz Elsa Aguirre, ícono del Cine de Oro mexicano, quien residió en Cuernavaca durante las últimas décadas de su vida.

La gobernadora de Morelos recordó el homenaje realizado en abril de 2026 en el Teatro Ocampo, donde se celebraron los 80 años de trayectoria de Elsa Aguirre.

En aquel evento, la gobernadora entregó un reconocimiento a Aguirre, destacando su vitalidad y lucidez, y ahora la despidió como una de las figuras más importantes de la cinematografía nacional.

Margarita González despide a Elsa Aguirre (@Margarita González Saravia﻿ / Facebook )

Con este emotivo mensaje, Margarita González despide a la actriz Elsa Aguirre

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, despidió a la primera actriz Elsa Aguirre a través de sus redes sociales.

Margarita González expresó sus condolencias a familiares y amistades de Elsa Aguirre tras su fallecimiento el 14 de julio de 2026.

La mandataria destacó que México despide a una mujer que, gracias a su talento y trayectoria, se consolidó como un referente fundamental del cine mexicano.

González Saravia recordó la ceremonia realizada apenas en abril de 2026 en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, donde se conmemoraron los 80 años de trayectoria de la artista.

Durante dicho evento, la gobernadora entregó personalmente un reconocimiento a Aguirre, destacando en ese momento la vitalidad y lucidez que la actriz conservó hasta sus últimos años.

La gobernadora lamentó la pérdida de quien fuera una de las figuras más importantes de la cinematografía nacional y que residió durante varias décadas en la ciudad de Cuernavaca.

Elsa Aguirre recibió un homenaje en Cuernavaca donde estuvo presente la gobernadora Margarita González

El homenaje en vida a la primera actriz Elsa Aguirre se llevó a cabo en abril de 2026 en las instalaciones del Teatro Ocampo de Cuernavaca, siendo una de sus últimas apariciones públicas.

La ceremonia fue organizada por el Gobierno del Estado para conmemorar sus 80 años de trayectoria profesional.

Durante el homenaje se proyectó una semblanza que recorrió los momentos más importantes de su vida y su paso por la pantalla grande. Este momento resultó especialmente emotivo, provocando que la actriz derramara lágrimas ante el cariño de los asistentes.

Elsa Aguirre participó en un conversatorio donde compartió reflexiones profundas sobre su identidad como artista y como persona, cuestionando la misión del ser humano en la vida.

La gobernadora Margarita González Saravia le entregó personalmente un reconocimiento. En ese acto, la mandataria destacó la vitalidad y lucidez que la diva del Cine de Oro conservó hasta sus últimos años.