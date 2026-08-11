El plazo para que Christian Nodal de 27 años de edad, justifique ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que el nombre “El Forajido” le pertenece y puede registrarlo, está por vencer.

Christian Nodal estaría en búsqueda de registrar “El Forajido” porque su nombre está registrado por su padre Jaime González con su empresa JG Music, por lo que su imagen no le pertenece.

Christian Nodal tiene 21 días para registrar “El Forajido” ante el IMPI

El cantante Christian Nodal pidió al IMPI registrar la marca “El Forajido” como propia, pero el Instituto rechazó la solicitud dándole un plazo para demostrar que esta le corresponde.

Sin embargo, información de Agencia México detalla que el plazo para que Christian Nodal justifique la solicitud vence en septiembre de 2026, por lo que a la fecha de hoy tendría 21 días para presentar la documentación.

La controversia por el nombre “El Forajido” comenzó cuando el cantante buscó registrarlo, pero el IMPI encontró similitudes en nombre y clase con “Grupo Forajido”.

Según los reportes, Grupo Forajido argumentó que Christian Nodal no podía registrar el nombre solo agregando ‘El’ como diferenciador.

A esto también se le suma que la acción legal en el IMPI porque el cantante tiene detrás el que su padre haya registrado el nombre de Christian Nodal al inicio de su carrera en 2016 al ser él menor de edad.

Sin embargo, Jaime González renovó los derechos del nombre Christian Nodal hasta 2036.

Cristy Nodal, Christian Nodal y Jaime González. (Agencia México)

Christian Nodal buscaría otros siete registros en el IMPI

Así como Christian Nodal busca registrar “El Forajido” en el IMPI, también buscó siete registros más en el Instituto.

Aunque no se han dado más detalles, solo se sabe que uno de ellos corresponde a la letra N estilizada.