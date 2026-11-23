Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa en sus presentaciones en México, pues el cantante sonorense compartió el mensaje en Instagram el domingo 22 de noviembre, después de presentarse en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026.

“Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo” Christian Nodal

A través de sus historias de Instagram, Christian Nodal agradeció al público de Mérida por el recibimiento durante su concierto del sábado 21 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo.

¿Christian Nodal se retira definitivamente de los escenarios?

Christian Nodal publicó un mensaje en Instagram generó incertidumbre entre sus admiradores, pues el cantante no especificó cuánto tiempo permanecerá alejado de los escenarios mexicanos ni cuándo podría regresar.

Christian Nodal se despedida de los escenarios a través de un mensaje de Instagram (@nodal / Instagram)

El anuncio tampoco significa que Christian Nodal abandone definitivamente la música o que haya confirmado la cancelación de sus presentaciones en otros países.

La despedida de Christian Nodal ocurre en medio de la disputa legal que mantiene con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por los derechos comerciales relacionados con su nombre artístico.

Christian Nodal se hizo un blackout en el brazo (Agencia México )

Aunque este conflicto forma parte del contexto reciente de Christian Nodal, el cantante no confirmó que sea el motivo de su decisión.

Por ahora, los seguidores de Christian Nodal tendrán que esperar a que el intérprete revele más detalles sobre sus próximos proyectos y el posible regreso de sus conciertos a México.