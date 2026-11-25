Librerías Gandhi está recibiendo la funa de miles de lectores, tras la visita sorpresa que realizó el actor Keanu Reeves para una firma de autógrafos por ‘El libro de otro lugar’, su reciente novela de ciencia ficción.

Por lo que los fans han reclamado a Gandhi no haber dado aviso de que Keanu Reeves estaría presente en una de sus sucursales al sur de la CDMX realizada el martes 24 de noviembre.

Sin embargo, los reclamos han escalado, pues no se trató de una visita sorpresa de Keanu Reeves a CDMX, fans alegan que fue un evento exclusivo para influencers.

Así como argumentaron que era bien sabido que Keanu Reeves estaría en la CDMX, ante el compromiso de su banda Dogstar que serán los teloneros para el concierto de A Perfect Circle en el Estadio Fray Nano, hoy 25 de noviembre.

Keanu Reeves visita Gandhi en CDMX; fans reclaman falta de aviso (Librerías Gandhi )

Funa a Gandhi por visita exclusiva de Keanu Reeves en CDMX

Los fans están reclamando fuertemente a Gandhi tras la visita de Keanu Reeves en CDMX, pues tras protestar por no haber avisado la librería de esta inesperada firma de autógrafos, ya se supo la verdad.

Pues la visita de Keanu Reeves en Gandhi en CDMX no fue tan sorpresiva como parece, en redes sociales, fans han encontrado que se trató de “un evento bien organizado y con anticipación, solo para influencers”

Tras encontrar varios post en redes sociales de influencers los cuales fueron invitados a la visita de Keanu Reeves en Gandhi en CDMX, dejando a un lado a los “verdaderos fans y lectores”, reclamaron.

“‘Para sus lectores’, de que hablas Gandhi, si solo fueron influencer”, “que triste Gandhi que solo pienses en influencer para estos eventos, muy decepcionante”, “es una verdadera lástima que los verdaderos fans no pudieran estar ahí”, son algunos de los comentarios que se pudieron leer ante el reclamo a la librería o por visita de Keanu Reeves.

Asimismo, los fans apuntan que al saber la situación de la firma de autógrafos en Gandhi, Keanu Reeves estaría muy apenado, pues el actor se ha distinguido por su humildad, alejándose de los beneficios de la fama.