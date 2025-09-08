Marianne Gonzaga acusó haber sido violentada por José Said Becerril, el padre de su hija, y por quien apuñaló a Valentina Gilabert -de 18 años de edad- en febrero de este 2025.

Pero lo que ahora Marianne Gonzaga -de 17 años de edad- se dijo arrepentida de no haberse amado más a sí misma.

Marianne Gonzaga, creadora de contenido. (@marianne_rc / Instagram)

Marianna Gonzaga acusó el padre de su hija de haberla violentado

Durante su entrevista para ‘Quequi en Redes’, Marianne Gonzaga acusó haber sido violentada por José Said Becerril -edad desconocida-.

Por lo que ahora, Marianne Gonzaga se dijo arrepentida de haber amado tanto al padre de su hija y por quien apuñaló a Valentina Gilabert en febrero de este 2025.

En este sentido, la influencer reveló que aceptó falta de apoyo, violencia y abuso psicológico durante tres años cegada por el amor.

De esta misma manera, Marianne Gonzaga culpó a sus entonces sentimientos de haberla orillado a actuar sin medir las consecuencias de sus impulsos.

Pues de haber tenido más “amor propio”, Marianne Gonzaga aseguró que no habría perdido la custodia de su hija Emma, quien tendría un año de edad.

“Mi hija, es lo que más me duele”, aseguró la influencer al borde de las lágrimas, siendo consciente de que José Said Becerril no valía la pena.

En redes sociales, Marianne Gonzaga ya había acusado al papá de su hija de violentarla ; sin embargo, su denuncia del 2023 fue desacreditada por ella misma.

Y es que la influencer señaló que su denuncia era parte de un experimento social porque se encontraba trabajando en una campaña de violencia hacia las mujeres.

¿Cuándo quedó libre Marianne Gonzaga?

En febrero de este año, Marianne Gonzaga fue detenida tras apuñalar 14 veces a Valentina Gilabert, la pareja de su exnovio y padre de si hija

Y tras 5 meses recluida, el pasado 24 de julio Marianne Gonzaga salido del Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (CEMA), gracias a que se le otorgó el perdón.