La creadora de contenido Karina Torres, integrante de Las Perdidas, confirmó que su visa estadounidense aparecía como revocada cuando intentaba viajar a Los Ángeles, California, este viernes.

La influencer tenía previsto abordar un vuelo junto a Wendy Guevara desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero la aerolínea le impidió continuar con el viaje.

Karina Torres aseguró que no recibió una explicación sobre la decisión y señaló que ya busca asesoría de un abogado de migración para conocer las causas oficiales.

¿Por qué le revocaron la visa de Estados Unidos a Karina Torres?

La situación ocurrió cuando Karina Torres presentó sus documentos para abordar; entonces, personal de la aerolínea le indicó que su visa aparecía como revocada en el sistema.

En una transmisión, la creadora de contenido expresó su desconcierto por la notificación y resumió su reacción con la frase: “Yo ni supe ni por qué, hermanas”.

Karina Torres (Tomada de video/@lacasafamososmx)

Según su relato, también le señalaron que debía acudir al consulado de Estados Unidos en la capital mexicana para recibir información sobre el caso.

Ante la falta de detalles, Karina Torres dijo que ya está en contacto con un abogado especializado en asuntos migratorios para conocer el motivo oficial de la revocación.

Con esa información, buscará determinar qué opciones tiene para aclarar su situación y decidir los pasos legales o administrativos que podría seguir.

El viaje que tenía planeado con Wendy Guevara quedó suspendido, mientras la influencer intenta resolver el inconveniente que le impidió abordar rumbo a California, según explicó públicamente.

Tras conocerse el caso, Karina Torres también rechazó versiones sobre una posible actividad laboral sin autorización en Estados Unidos y sostuvo que viajó como visitante, sin recibir pagos.