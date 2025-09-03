¿Karina Torres -de 35 años de edad- tuvo roces con Maryfer Centeno? Le revela toda la verdad a Steffany Loaiza en un video de YouTube.

Tras varias especulaciones, Karina Torres reveló si es verdad que tuvo problemas con Maryfer Centeno -de 35 años de edad- luego de que coincidieron en un evento.

Karina Torres confiesa en video de YouTube con Steffany Loaiza si tuvo roces con Maryfer Centeno

Karina Torres y Maryfer Centeno coincidieron en un evento para La Casa de los Famosos México 2025; sin embargo, se especuló de que habían tenido algunos roces.

¿Quién es Karina Torres de Las Perdidas? Robó en conducción en fiesta de inicio de La Casa de los Famosos México 2025

A través de las redes sociales se viralizaron algunas teorías en las que se señalaban que Karina Torres y Maryfer Centeno habían tenido algunos problemas.

En medio de todos los chismes, Karina Torres rompió el silencio y reveló si es verdad que tuvo roces con Maryfer Centeno en la Fiesta de los Famosos.

Karina Torres fue invitada al canal de YouTube de Steffany Loaiza, donde fue cuestionada sobre su presunta rivalidad con Maryfer Centeno.

En un primer momento, Karina Torres alarmó a todos y es que se mostró molesta al ser cuestionada por Maryfer Centeno.

Sin embargo, Karina Torres después aclaró que en realidad no tuvo problemas con Maryfer Centeno, pero resaltó que si estaba bien intensa.

Y es que compartió que a todas las personas que se les acercaba las quería analizar, por lo que ella ya no se quería mover para que no le dijera nada.

“No, no tuve problemas con ella. Si era bien intensa mi comadre porque cada lugar que íbamos les decía: ‘tú ter estás parando así porque tú tienes esto’ ya hasta me quedaba así para que no me diga nada” Karina Torres

Karina Torres aseguró que Maryfer Centeno es buena onda y ella no le podría decir nada porque es su forma de ser.

“Si es muy extrovertida, pero si es muy buena onda. No tuve ningún problema, pero ella es ella, es su forma de ser” Karina Torres

El evento de La Casa de los Famosos México 2025 por el que se especuló de roces entre Karina Torres y Maryfer Centeno

Con el estreno de La Casa de los Famosos México 2025 la producción organizó la Fiesta de los Famosos donde coincidieron Karina Torres y Maryfer Centeno.

Karina Torres y Maryfer Centeno les tocó convivir en ese evento, por lo que usuarios señalaron que se habían notado algunos roces entre ellas.

Y es que muchos criticaron la actitud que habría mostrado Maryfer Centeno ya que consideran que solo interrumpía al resto de conductores.

Pese a todo lo que se especuló en las redes sociales, Karina Torres dejó en claro que no tuvo diferencias con Maryfer Centeno.