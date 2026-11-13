Frankie Muniz, recordado por protagonizar la serie Malcolm, el de en medio, reapareció en redes sociales para actualizar su estado de salud luego del aparatoso accidente automovilístico que sufrió el pasado 11 de noviembre en el Daytona International Speedway, en Florida, Estados Unidos.

“Ayer en Daytona fue uno de esos momentos que pone todo en perspectiva.Primero que nada, gracias a todos los que me han contactado con mensajes, llamadas y oraciones. El apoyo ha sido abrumador de la mejor manera, y significa más de lo que puedo expresar con palabras.” Frankie Muniz

A través de un video publicado en sus redes sociales, Frankie Miuniz de 40 años tranquilizó a sus seguidores y aseguró que, aunque presenta varios dolores, no sufrió lesiones de gravedad y ya fue dado de alta del hospital.

¿Qué le pasó a Frankie Muniz durante su accidente en Daytona?

El accidente ocurrió mientras Frankie Muniz participaba en las prácticas del evento benéfico Proud to Honor Veterans Day Classic del Daytona International Speedway, cuando conducía un Ford Mustang Dark Horse R y terminó impactándose contra una barrera de neumáticos.

“Un agradecimiento especial a Ford Racing y al equipo de seguridad en la pista que me sacó del auto. Estoy increíblemente agradecido por todo lo que hicieron. Gracias al equipo increíble en el Halifax Health Medical Center por cuidarme tan bien. Y al equipo de Robert Noaker, me siento terrible por ese hermoso Dark Horse R!” Frankie Muniz

Debido a la fuerza del choque, los equipos de rescate tuvieron que cortar el techo del automóvil para poder sacar a Frankie Muniz; posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y someterse a una evaluación.

El actor también agradeció al personal de seguridad que intervino en el circuito y al equipo médico que lo atendió, asimismo, lamentó no poder participar en la competencia, aunque aseguró que espera regresar pronto a las pistas.

Por ahora, Frankie Muniz se recupera en casa, mientras sus seguidores celebran que el accidente no haya tenido consecuencias más graves.