Luis de Llano responde a Sasha Sokol e insiste en que cumplió con la sentencia, por lo que no se va a disculpar bajo los términos que indica el fallo judicial.

La cuenta de YouTube donde Luis de Llano compartió su mensaje a Sasha Sokol, compartió un video donde argumenta por qué no admitirá que abusó de ella cuando era menor de edad.

El productor acusa a Sasha Sokol de querer que se autoincriminara con la disculpa pública al admitir el abuso, para posteriormente proceder en su contra.

Luis de Llano asegura que ya cumplió con la disculpa a Sasha Sokol

El video asegura que Luis de Llano cumplió con el “perdón público” tras compartir un video donde admite que revictimizó a Sasha Sokol, pero no el abuso que ejerció sobre ella.

Luis de Llano reclama que Sasha Sokol pidiera que la disculpa pública admitiera que él abusó de ella cuando tenía 14 años, aprovechándose de su poder como productor y que sus padres no fueron partícipes de este acto.

La defensa de Luis de Llano asegura que esta petición sería incriminatoria y que él no se tiene que disculpar, solo cumplir la condena que indica puntualmente el perdón público.

Es un intento de autoincriminación y confesión coaccionada, prohibido por los artículos 20 y 22 constitucionales. Luis de Llano

Luis de Llano asegura que Sasha Sokol quería “tenderle una trampa”

Luis de Llano reiteró que no se va disculpar con Sasha Sokol, ya que cumplió con el perdón público solicitado por su sentencia.

Los abogados de Luis de Llano aseguran que el texto que solicitó Sasha Sokol como disculpa, era una “trampa” para proceder contra el productor por la vía penal, ya que el delito de abuso sexual no prescribe.

La intención del texto ‘firme’ fue siempre inducir al sentenciado, a caer en la trampa de la confesión de un delito, que actualmente no prescribe. Luis de Llano

Por último, Luis de Llano insiste en que su mensaje cumple con el “perdón público” solicitado, llamando “capricho” a la exigencia de Sasha Sokol pese a que existe un fallo que lo ordena.