Flor Rubio -de 54 años de edad- sacó a colación el incidente que Susana Zabaleta sufrió con la prensa mexicana a mediados de septiembre.

Esto después de que Sofía Castro -de 28 años de edad- sufriera una caída a su llegada y huida de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Flor Rubio habla respecto al incidente de Sofía Castro y la compara con Susana Zabaleta

En medio de la nueva polémica que protagonizaron los medios mexicanos, Flor Rubio salió al quite y habló al respecto.

En este sentido aseguró que lo que le pasó a Sofía Castro “no es lo mismo” con lo que le pasó a la cantante.

Esto después de que el comediante Ricardo Pérez hiciera una parodia del periodismo de espectáculos en México que hizo enojar a muchos del medio.

El comediante, junto con sus amigos del gremio, hicieron esto en respuesta a las críticas que recibió Susana Zabaleta por su actitud ante la prensa.

Susana Zabaleta (Somos Aliadas Podcast / YouTube)

Asimismo, resaltó que a veces los medios deben moderarse y destacó que Sofía Castro suele detenerse a responder siempre pero ahora no lo hizo “porque iba con la mamá”.

¿Qué le pasó a Sofía Castro? La actriz se cae por culpa de la prensa

El sábado 27 de septiembre tuvo lugar un zafarrancho en el AICM con la llegada de Sofía Castro y Angélica Rivera, de 56 años de edad.

Madre e hija fueron interceptadas por reporteros, quienes las siguieron durante un largo tramo del aeropuerto, hasta que la joven cayó al suelo.

Sofía Castro, actriz. (Agencia México)

Cuando Sofía Castro tropezó, Angélica Rivera de inmediato se agachó para ayudarla a incorporarse, claramente molesta.

En los videos que ya circulan en redes sociales, se escucha a una mujer ajena a las actrices reclamando a los reporteros, pidiéndoles que tuvieran cuidado.

Al respecto, Angélica Rivera apoyó a la desconocida, increpando a los reporteros por los modos de acercarse hacia ella.

Finalmente ambas llegaron a su transporte y se retiraron del lugar sin dar mayores declaraciones a la prensa mexicana.

Incidente que recordó al de Susana Zabaleta -de 60 años de edad- también en el aeropuerto y en compañía de su novio Ricardo Pérez.