Sofía Castro -de 28 años de edad- sufrió un incidente con la prensa en el aeropuerto y compartió un mensaje para hablar del suceso.

Angélica Rivera -de 56 años de edad- y Sofía Castro tuvieron un accidentado encuentro con la prensa, el cual terminó con una caída.

Sofía Castro comparte comunicado tras su incómodo momento con la prensa

Mientras los reporteros trataban de entrevista a Sofía Castro y su mamá, la actriz sufrió una caída.

Afortunadamente, Sofía Castro no resultó lesionada, pero expresó su sentir en Instagram con un comunicado.

“El vieres pasado viví un momento incómodo en el aeropuerto junto a mi mamá. Entre los empujones de la presa terminé en el suelo. Fue una experiencia abrumadora” Sofía Castro

Sofía Castro aclaró que no está enojada con la prensa, pero les pide respeto .

“Quiero compartir mi sentir, no desde el enojo, sino para crear conciencia sobre el respeto mutuo. Agradezco que estoy bien, pero siento que lo ocurrido fue una falta de respeto” Sofía Castro

La actriz cree que los reporteros le faltaron al respeto y pidió a la prensa ser consciente empática con los artistas que entrevistan.

“Este tipo de situaciones no debería de suceder, ya que nadie sabe en qué circunstancias llega cada persona, ya sea por embarazo, una operación o ansiedad” Sofía Castro

Sofía Castro expresó que aunque los artistas deben su imagen al público, merecen respeto a la hora de ser entrevistados.

Sofía Castro pide a la prensa respetar los límites de los cantantes

A pesar de que Sofía Castro se cayó por culpa de los reporteros, ella asegura que seguirá respondiendo sus preguntas con cariño y respeto.

“Quiero aclarar que siempre contesto con cariño y respeto. Solo espero que mi trato sea reciproco” Sofía Castro

Sofía Castro aclaró que hay ocasiones donde es imposible responder preguntas en el aeropuerto y entiende el trabajo de los medios.

“Entiendo el trabajo de los medios, pero hay límites. No es justo que alguien termine lastimado por una foto o una nota” Sofía Castro

La hija mayor de Angélica Rivera pidió a los reporteros tener cuidado, pues una foto o no ta no vale poner en peligro su integridad o la de los famosos.

“Espero que podamos reflexionar y aprender a respetarnos, por detrás de la cámara también somos personas”, escribió Sofía Castro en Instagram.

Sofía Castro aclaró que no está enemistada con la prensa, pero pide que reflexionen sobre cómo hacen su trabajo.