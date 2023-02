Luego de que La Fatshionista, expresara su opinión sobre La Ballena de Brendan Fraser y la acusara de ser gordofóbica, ahora la modelo e influencer pide parar el hate.

En redes sociales se hizo viral la opinión de Priscila Arias, mejor conocida como la La Fatshionista de 33 años de edad, acerca de la película La Ballena.

La Ballena es una película del director Darren Aronofsky de 54 años en donde participa Brendan Fraser, siendo este su gran regreso a la industria del cine y cuya actuación ha sido alabada por todos.

Tanto que ahora Bendan Fraser de 54 años está nominado a Mejor Actor en los Premios Oscar 2023; sin embargo, en opinión de La Fatshionista, está película habla desde una postura gordofóbica.

Sin embargo, a partir de sus opiniones sobre La Ballena y acusarla de ser gordofóbica, La Fatshionista ha recibido muchos comentarios de odio y pidió parar el hate diciendo que “no es a huevo que todos pensemos igual”.

La Fatshionista se hizo viral en los últimos días tras dar su crítica a la película de La Ballena de Brendan Fraser, diciéndo que era gordofóbica.

Por lo cual ha recibido muchos comentarios y mensajes de odio, y es por eso que ahora La Fatshionista se ha pronunciado en sus redes sociales.

Pues además de su crítica a La Ballena y la gordofobia, en esos días también salió la crítica hacia Adrián Marcelo.

Asimismo, La Fatshionista recordó que que ninguna persona está obligada a recomendar ninguna película por muy buena que sea, y aseguró que ella sigue pensando lo mismo sobre la gordofobia en La Ballena.

“Porque no es a huevo que todos pensemos igual y no me vas a cambiar de opinión y no busco cambiarte a ti de opinión.”

