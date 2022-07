¿De qué trata ‘The Whale’, la película en la que Brendan Fraser luce con 272 kilos de peso? Este martes 26 de julio se lanzó un primer vistazo de la cinta, que también trae de regreso al aclamado director Darren Aronofsky (’El Cisne Negro’).

El avance de ‘The Whale’ llega tras la confirmación de que la película tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia de 2022, a celebrarse del 31 de agosto al 10 de septiembre.

El estudio A24 fue el encargado de lanzar el primer vistazo de la película ‘The Whale’ (’La Ballena’), en la que Brendan Fraser interpreta a un profesor de inglés con más de 272 kilos de peso, punto clave en la historia.

Charlie, nombre que recibe el personaje de Brendan Fraser, intenta restablecer la relación con su hija de 17 años, de quien se distanció tras abandonar a su familia por su amante gay.

Este último muere poco después, lo que lleva al personaje de Brendan Fraser a comer compulsivamente para intentar lidiar con el dolor de la pérdida.

A24 difundió una foto de Brendan Fraser en la que se puede apreciar la transformación que sufrió, no sólo al aumentar de peso, sino también como resultado de varias horas de prótesis y maquillaje.

Brendan Fraser se ha mostrado reservado sobre su personaje en ‘The Whale’. Lo poco que ha comentado al respecto se lo dijo el años pasado al medio Unilad, previendo que será memorable:

“Será como algo que no has visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decirte… El guardarropa y el vestuario eran extensos, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... sé que va a causar una impresión duradera”

Brendan Fraser