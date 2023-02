A través de la cuenta de TikTok de la Fatshonista, la influencer dio su opinión del porqué no ver La Ballena o The Whale, película por la que Brendan Fraser está nominado al Oscar, pues asegura que es gordófobica.

Si bien Brendan Fraser de 54 años de ha sido alabado tras su actuación en La Ballena, película de Darren Aronofski, la influencer de moda curvy la Fatshonista, ha opinado sobre la cinta asegurando que es gordofóbica.

Y es que en un video de su TikTok, ha revelado que La Ballena en realidad es una película desde un punto de vista gordofóbico pero ¿por qué?

De acuerdo a Priscila Arias, mejor conocida en redes sociales como la Fatshonista, reveló que La Ballena con Brendan Fraser ofrece un punto de vista gordofóbico.

“Es una película sumamente gordofóbica que te recomiendo definitivamente no ver; en especial si tienes un problema de trastorno de la conducta alimentaria o lo has tenido, o si has tenido gordofobia internalizada”

La Fatshonista