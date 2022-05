Priscila Arias, mejor conocida como la ‘Fatshionista’, denunció en sus redes sociales que fue víctima de discriminación por parte de una aseguradora, ya que no aceptaron su solicitud de servicio por su índice de masa corporal.

La ‘Fatshionista’ es una publicista, maquillista y bloguera de las más reconocidas en la Ciudad de México, por su labor para eliminar los estigmas hacia las personas plus size.

Su labor se enfoca en mostrar que los diversidad de cuerpos no debe ser estigmatizada y las mujeres ‘curvy’ tienen diversas formas de vestir a la moda, sexys y con estilo.

Durante varios años la ‘Fatshionista’ ha trabajado para que sus seguidoras se empoderen y lucha por la inclusión de las tallas plus size en las tendencias de la moda y marcas reconocidas.

Actualmente cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram y más 90 mil fans en Youtube, además de una de las blogueras más reconocidas en México.

La ‘Fatshionista’ denuncia discriminación por parte de ‘Seguros Monterrey’

Hace unos días la activista denunció en sus redes sociales que había sido discriminada por ‘Seguros Monterrey’ a pesar de que cuenta con todas las condiciones para contratar este servicio.

La bloguera narró que le negaron su solicitud en esta aseguradora por su índice de masa corporal, la cual no tiene nada que ver con su salud.

Priscila Arias se mostró triste por la forma de actuar de esta aseguradora: “Ayer Seguros Monterrey me dijeron que por mi índice de masa corporal no me iba a asegurar. Nunca me preguntaron mis hábitos, ni siquiera creo que hayan abierto mis análisis que mandé, simplemente me rechazaron por la relación entre mis estatura y mi peso”

También habló del podcast que hizo junto a Jessica Fernández García, donde hablaban de la gordofobia y el cual había sido criticado por algunas médicos.

La ‘Fatshionista’ mencionó que un clip del podcast que hizo, fue compartido en un grupo llamado ‘Doctoras apoyando doctoras’ y fue severamente criticada sin saber el contexto de su vida.

“Desde su bata blanca siguen oprimiendo historias que no conocen y lo tratan como un problema, un factor de riesgo y se olvidaron de que adentro hay una humana y esta humana estaba experimentando mucho más que un riesgo cardiovascular” La 'Fatshionista'

Narró que más allá de las enfermedades, las personas con sobrepeso sufren discriminación y violencia, pues la gordofobia afecta a miles de personas.

La Fatshionista (Instagram/LaFatshionista)

La ‘Fatshionista’ destacó que el bienestar mental también debe estar aunado a la salud y que antes de aceptar su cuerpo, vivía en constante temor hacia la comida.

Ahora, la bloguera ha podido dar a conocer más sobre el tema de la gordofobia y porqué es importante el conocimiento de los cuerpos diversos y la salud.

La ‘Fatshionista’ sigue con su labor social y activismo para mostrar que las personas plus size no deben ser discriminadas, ni violentadas.