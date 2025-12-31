Días atrás trascendió que Lucila Mariscal fue abandonada por su familia e incluso por su mánager Elías Cañete, quien la ingresó a un asilo.

Por lo que Elías Cañete, en una conversación con el comunicador Carlos Alberto, confirma que Lucila Mariscal sí se encuentra en un asilo, pero por su propia voluntad.

La actriz y comediante, de 83 años de edad, desde el pasado primero de diciembre, reside en la Casa del Actor, el hogar de descanso para actores retirados.

Lucila Mariscal vive en la Casa del Actor

Debido a que Lucila Mariscal no tiene una buena relación con su familia, ha vivido sola por muchos años, tiempo que la ha acompañado Elías Cañete, de edad desconocida.

Por los achaques de su edad, Lucila Mariscal tomó una importante decisión en 2024, se bajó de los escenarios así como se despidió de los centros nocturnos, lugares donde su personaje Doña Lencha, solía presentarse.

Doña Lencha (@lucilamariscaloficial / Instagram)

Este 2025, su vida dio un nuevo giro, la veterana comediante decidió vivir en la Casa del Actor, ubicada en la colonia Mixcoac, de la Ciudad de México.

Hogar de descanso que conoció a través de una amiga. Se enamoró de las instalaciones y sin pensarlo tanto le pidió a su mánager ayudarla a vender su departamento así como algunas de sus pertenencias.

Éste le avisó al ANDA (Asociación Nacional de Actores) e inició los trámites.

“Se encuentra perfectamente bien. El problema es que ella vivía sola y hubo cositas de la edad, como marearse, caerse... Conoció por Mariana de la Cruz, la casa, fuimos, le encantó, dijo: ‘Sí, sí me gustaría estar acá’. Empezamos los trámites, papeles, laboratorio, todo, credenciales, actas de nacimiento... Se decidió, se hizo el papeleo, tardó 15 días. Se mandó la petición primero a la ANDA” Elías Cañete, mánager de Lucila Mariscal

Desde diciembre se encuentra en su nuevo hogar, donde no la tienen secuestrada ya que puede salir en cuanto lo solicité ya sea por temas de trabajo o personales.

Contrario a lo que se rumora, a Lucila Mariscal no la abandonaron, a la actriz su mánager la ha visitado al menos 3 ó 4 días a la semana. Estuvieron juntos en Nochebuena y Navidad.

Incluso ser verán antes de que lleguen los Reyes Magos.