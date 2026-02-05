Lucila Mariscal -de 83 años de edad- vive en La Casa del Actor por falta de dinero y trabajo; vendió todas sus cosas.

Tras más de 60 años de carrera, Lucila Mariscal decidió retirarse momentáneamente de la actuación.

Lucila Mariscal vive en La Casa del Actor por falta de trabajo y dinero

El programa Sale el Sol visitó a Lucila Mariscal en La Casa del Actor, lugar donde vive desde finales de 2025.

Lucila Marical contó que ante la falta de trabajo y problemas económicos, tomó la decisión de vender sus cosas y vivir en esta casa de retiro.

“Llegó un momento donde me cansé y que dije, qué barbaridad, tengo muchos gastos, estoy muy cansada, se me ha alejado mucho el trabajo” Lucila Mariscal

La actriz y comediante narra que está feliz en La Casa del Actor, pues ha hecho amigos y le gusta convivir con sus compañeros.

Lucila Mariscal contó que donó algunos de sus objetos, mientras que otros los vendió: “Unos los vendí y otros los regalé”.

La Casa del Actor ha sido un lugar confortable para Lucila Mariscal, quien también recibe atención psicológica.

A finales de 2025, trascendió que la familia de Lucila Mariscal la había abandonado en un asilo, lo cual fue negado por su manager, Elías Cañete.

Lucila Mariscal fue quien decidió vivir en La Casa del Actor por comodidad.

¿Lucila Mariscal fue abandonada por su familia? Ella lo aclara

Lucila Mariscal reveló que mantiene una buena relación con su nieto Andrei, con quien tuvo diferencias en 2019.

La actriz dice que está en contacto con su nieto, pero actualmente el joven padece cáncer de vejiga y está en recuperación.

“Me habla por teléfono o viene, el otro día me llevó a su casa”, dijo Lucila Mariscal sobre la relación con su nieto.

A pesar de estar en una casa de retiro, Lucila Mariscal desea seguir trabajando: “Es como una vitamina para mí”.

Lucila Mariscal no quiere retirarse, pero debido a la falta de oportunidades, decidió pausar su carrera hasta que reciba una oferta de trabajo.