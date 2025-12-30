Lucila Mariscal es una actriz, comediante y cantante mexicana, conocida por su personaje de “Doña Lencha”.

La actriz cuenta con más de 56 años de trayectoria y a sus más de 80 años quiere seguir vigente en la actuación y comedia.

¿Quién es Lucila Mariscal? La actriz que le da vida a ‘Doña Lencha’

Lucila Marina Mariscal Lara es una actriz, comediante, cantante y compositora originaria de la Ciudad de México.

Es reconocida por su personaje de ‘Lencha’, un icono de la comedia mexicana.

Lucila Mariscal (Instagram/@lucilamariscaloficial)

¿Qué edad tienen Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal nació el 18 de julio de 1942; actualmente tiene 83 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal estuvo casada dos veces; su segundo esposo fue Julián Gallegos.

¿Qué signo zodiacal es Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal es Cáncer y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser intuitivos y sensibles.

Lucila Mariscal (@LucilaMariscaloficial - Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal tiene dos hijos:

Andrey Alexis Hernández Mariscal

Gabriel Arturo Hernández Mariscal

¿Qué estudió Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

¿En qué ha trabajado Lucila Mariscal?

Lucila Mariscal inició su carrera en los 60’s y ha trabajado en cine, teatro y televisión.

Entre sus películas más destacadas está:

Reventón en Acapulco

Los gemelos alborotados

Las nenas del amor

El día del compadre

Jacinto el tullido

Los peseros

De puro relajo

Con el niño atravesado

La metiche

El servicio público

La mojada engañada

Dios se lo pague

Lencha la taxista

Lencha la justiciera

La gata cristy

Chelo Gómez, detective privada

Lucila Mariscal también ha trabajado en programas de televisión:

Los polivoces

La carabina de ambrosio

Valentina

Las locuras de mamá

Azul

Vivo por Elena

Mujer, casos de la vida real

La Rosa de Guadalupe

Central de Abastos

Una familia con suerte

A pesar de su avanzada edad, Lucila Mariscal ha expresado su deseo de seguir trabajando y convertirse en “La abuelita de la televisión”.