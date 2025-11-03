¿Crisis económica en la Casa del Actor? Jorge Ortiz de Pinedo asegura que “no hay dinero ni sueldo para comida”.

Jorge Ortiz de Pinedo solicita ayuda al revelar que la Casa del Actor tiene una crisis económica

A través del programa de Maryfer Centeno en Radio Fórmula, Grafos y Gestos , Jorge Ortiz de Pinedo de 77 años de edad reveló que existe una crisis económica en La Casa del Actor, por lo que solicitaba ayuda:

“Ya no hay dinero, no vamos a tener ni para la comida ni para los sueldos de los compañeros que nos ayudan a cuidar a la gente.” Jorge Ortiz de Pinedo

Es por eso que Jorge Ortiz de Pinedo aseguró que se hará un evento para recaudar fondos y poder pagar a los cuidadores y a las personas que dan de comer a todos los que se albergan en La Casa del Actor.

“Hace 6 años desgraciadamente, la directiva que entró, el comité ejecutivo decidió quitarnos el apoyo económico, entonces ha sido muy difícil en estos años. La Casa del Actor vivimos de donativos” Jorge Ortiz de Pinedo

En dicho evento se reunirán fondos para poder ayudar a La Casa del Actor y poder pagar los sueldos y las comidas para quienes viven en el asilo.

Este evento será una fiesta mexicana cuyo boleto costará 1000 pesos que es deducible de impuestos para beneficiar al asilo La Casa del Actor y se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre a las 9:00 pm en el Salón de Fiestas Villa Flamingos.

Jorge Ortiz de Pinedo también reveló quienes estarán presentes apoyando este evento para recaudar fondos para La Casa del Actor, y entre las personalidades que estarán apoyando, serán: