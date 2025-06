Cansada del todo el hate en su contra, Adriana Fonseca -de 46 años de edad- revela la razón por la que decidió internar en un asilo a su papá con Alzheimer.

Adriana Fonseca señaló que no ha sido una decisión fácil para ella, por lo que ha tomado terapia para poder sobrellevar esta situación y liberarse de la culpa.

¿Por qué Adriana Fonseca decidió internar en asilo a su papá con Alzheimer?

Adriana Fonseca pone un alto al hate en su contra luego de que tomó la decisión de internar a su papá con Alzheimer en un asilo para que recibiera la atención que necesita.

Adriana Fonseca (@adrianafonsecaoficial / Instagram )

En entrevista con “Talentos latinos mexicanos”, Adriana Fonseca reconoció que está atravesando un difícil momento en el plano personal y es que además del dolor por la enfermedad de su papá.

Se ha tenido que enfrentar a una ola de ataques por haber tomado la decisión de internar a su papá con Alzheimer en un asilo de Veracruz.

Adriana Fonseca reveló que llevar a su papá al asilo fue muy doloroso, pero necesario ya que ella no podía cuidarlo como él necesitaba.

Las críticas que ha recibido no han ayudado a que este proceso sea más llevadero para Adriana Fonseca.

“Han sido momentos difíciles, y no sólo enfrentar la decadencia de mi papá y su demencia de Alzheimer que él sufre, sino también mucho ataque en redes, de por qué no lo cuido yo, por qué no me hice cargo” Adriana Fonseca

En la entrevista, Adriana Fonseca señaló que ella no vive en México por lo que no podía dejar a su marido en Estados Unidos y tampoco podía viajar con su papá porque no tiene visa.

“Yo viviendo en Estados Unidos, mi papá ya ni papeles tiene. No lo iba a cruzar en la frontera. Mi esposo trabaja en Estados Unidos. Tampoco iba a dejar a mi esposo. Creo que es muy fácil juzgar, pero si sabes la historia de vida y las circunstancias, puedes entender por qué se toman ciertas decisiones” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca reveló que las secuelas del Alzheimer han llegado a un punto muy alto, por lo que su papá necesita de una atención especializada todo el día y ella no se lo podía dar.

La actriz reconoció que es triste ver como la enfermedad ha afectado a su papá, porque ahora es como si fuera un bebé grandote, pesado y gruñón.

“Yo no tengo las condiciones especiales para atenderlo y decidí meterlo a un lugar especializado (…) ahora está bien, pero no deja de ser triste verlo así, verlo decaído. Pero está estable, está bien, lo cuidan. Él necesita cuidado 24 horas. Es como si fuera un bebé grandote y pesado” Adriana Fonseca

En su conversación, Adriana Fonseca señaló que llevar a su papá a un asilo no fue una decisión tomada a la ligera y es que sabe que el cuidador también sufre.

“Mi padre se hizo responsable de su madre, mi abuelita, y él quedó muy mal, aparte mi abuela no la pasó bien. Con base en esa experiencia y tomando en cuenta que yo no vivo en México, voy y vengo mucho, decidió hacerlo” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca destacó que el cuidado de una persona no es fácil.

“Yo respeto mucho a las personas que se hacen cargo de sus mayores en estas circunstancias, pero también sé que no es fácil y sé que a veces el cuidador acaba mal” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca reconoció que la salud de su papá se empezó a mermar después de la pandemia por el Covid-19.

“Mi padre… yo veo fotos de él antes de la pandemia y es otro. Antes estaba afectado por lo de mi abuela, pero estaba bien. Pero pasó la pandemia y él solito se fue decayendo. Le vino mal, desnutrido, mal. No quería salir, miedoso… hasta que llegó a este estado” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca pide un a los ataques en su contra por haber internado a su papá con Alzheimer en un asilo

En su conversación, Adriana Fonseca dejó en claro que no abandonó a su papá y que se encuentra al pendiente de su cuidado.

“Estoy al pendiente de cómo lo tratan y sé que es el mejor lugar donde puede estar, porque ya necesitaba ayuda. No puede estar solo” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca aseguró que investigó el lugar y tiene muy buenas referencias e incluso fue difícil que a ella le permitieran ingresar.

Incluso, Adriana Fonseca resaltó que suele visitar a su papá de improviso para ver cómo se encuentra y se ha dado cuenta que si está bien cuidado.

“Investigué mucho este lugar en Veracruz y es un lugar que es muy difícil que te den acceso. Es un lugar religioso. Mi papá siempre creció muy religioso. Logré hacer cita con la madre superiora e investigué mucho. Le llegó de sorpresa y veo cómo lo tratan” Adriana Fonseca

En ese sentido, Adriana Fonseca hizo un llamado a la compresión y que no se le juzgue sin saber todo lo que está pasando.

Y es que Adriana Fonseca confesó que hay comentarios muy hirientes que le afectan mucho.

“Aunque cada vez trato de que me afecte menos, hay cosas que duelen” Adriana Fonseca

Adriana Fonseca señaló que ella fue la que le dijo a su papá que lo internaría en una clínica, episodio que la dejó con mucha culpa.

Es por ello por lo que Adriana Fonseca ha tomado terapia para poder trabajar sus sentimientos.

“No es una decisión fácil. Me tocó decírsela y a mí me rompió el corazón decírselo a él. Lo he tenido que trabajar mucho en terapia, trabajar la culpa. La culpa no es buena. He tenido que entender que no es mi culpa” Adriana Fonseca