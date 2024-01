Nicola Porcella muy amigo de Wendy Guevara, pero prefiere no defenderla de Sergio Mayer: “Con Sergio no tengo problemas”.

Wendy Guevara -de 30 años de edad- fue sincera sobre su relación con Sergio Mayer y reveló que la quiso obligar a firmar un contrato que lo beneficiaba más a él.

Sergio Mayer se ha tratado de defender, asegurando que su empresa le había conseguido varios contratos a Wendy Guevara y siempre se le pagó.

Wendy Guevara asegura que mantiene una relación cordial con Sergio Mayer, pero ya no la sigue en Instagram y tampoco a Nicola Porcella.

Sergio Mayer -de 57 años de edad- insiste en querer increpar a Wendy Guevara, pero en su canal de YouTube para que monetice.

Nicola Porcella, de 35 años de edad, prefiere no meterse en la “guerra de declaraciones” con Sergio Mayer, a pesar de que Wendy Guevara es su amiga y roomie.

En un encuentro con medios, Nicola Porcella expresó que respeta a ambos y prefieres no meterse en la pelea.

“Saben que yo siempre estoy de lado de Wendy. Son temas en los que no me meto (...) En esos temas Wendy es una mujer adulta, tiene un manager, tiene abogados”

Nicola Porcella manifestó que siempre va estar del lado de Wendy Guevara, pero sabe que es una mujer inteligente y nunca se va dejar de nadie.

“Wendy es una mujer super inteligente, son temas en los que no me meto, porque yo con Sergio no tengo problemas”

Nicola Porcella