¿Papá de Wendy Guevara se pelearía con Alfredo Adame? El señor Francisco Guevara estaría dispuesto a todo con tal de defender a su hija.

Tras confirmarse su participación en La Casa de los Famosos 4, Alfredo Adame -de 65 años de edad- ha causado gran controversia por sus declaraciones.

En una entrevista Alfredo Adame arremetió en contra de Wendy Guevara -de 30 años de edad-, luego de que alcanzó gran popularidad al ganar la primera emisión de La Casa de los Famosos México.

Tras los ataques de Alfredo Adame, a Wendy Guevara le han salido varios defensores, entre ellos su compañero del reality Poncho de Nigris, de 47 años de edad.

Pero el influencer regiomontano no sería el único y es que el señor Francisco Guevara, papá de Wendy, estaría dispuesto a cantarle un tiro a Alfredo Adame por andar criticando a su hija.

Luego de los comentarios que hizo Alfredo Adame en contra de Wendy Guevara, el papá de la influencer le podría cantar un tiro al conductor.

Así quedó demostrado en una transmisión en vivo en donde se encontraba Wendy Guevara con su familia y amigos.

En ese momento se expresó la idea de que el papá de Wendy Guevara publicará un TikTok en donde le cantará un tiro a Alfredo Adame.

Wendy Guevara de inmediato se mostró en contra de esta idea y aseguró que le habían recomendado que no hiciera caso a las declaraciones de Alfredo Adame.

Pero su familia le pidió que lo pensará e incluso le señalaron que sería muy divertido que ella saliera como quinceañera diciendo de manera dramática “no papá”.

A pesar de las ideas, Wendy Guevara señaló que no quería darle publicidad a Alfredo Adame porque sabe que es lo que quiere ya que va a estar en la nueva temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Wendy Guevara puntualizó que incluso Alfredo Adame había arremetido en contra de Poncho de Nigris por haberla defendido.

Durante su conversación, Wendy Guevara reconoció que Alfredo Adame de joven era guapo y llegó a tener gran popularidad.

Pero lamentó que ahora que está en decadencia tenga que armar polémica para poder sobresalir en los medios de comunicación porque como ya no está guapo ya no lo contratan.

Wendy Guevara les pidió a su familia que no hicieran caso a las declaraciones de Alfredo Adame pues solo quería armar polémica.

Alfredo Adame se encuentra en medio de la controversia luego de que sus comentarios contra Wendy Guevara como transfóbicos.

En un encuentro en varios medios de comunicación, Alfredo Adame arremetió en contra de Wendy Guevara al llamarla “gordo horrendo” y asegurar que no tiene talento.

“Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron”

Alfredo Adame