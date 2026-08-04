Georgina Rodríguez se pronuncia sobre las críticas a su físico en redes sociales y su respuesta sorprende a sus seguidores.

La empresaria fue blanco de críticas tras ser circular fotografías de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo, donde los comentarios se centraron en su físico.

Georgina Rodríguez sorprende con su respuesta a las críticas por su físico

Los comentarios provocaron que Georgina Rodríguez compartiera un mensaje en Instagram, el cual sorprendió por cuestionar los estándares de belleza y expresar que está orgullosa de su físico.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo” Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez fue contundente al expresar que las mujeres enfrentan cambios a los largo de su vida y está orgullosa de eso, pues eso significa que sigue viva.

Georgina Rodríguez se defiende de las críticas a su cuerpo (Instagram/@georginagio)

La también modelo mencionó que es madre de 6 hijos y quiere ser un ejemplo para ellos, además de que quiere enseñarle a sus 3 hijas que la grandeza va más allá del físico.

“(...) el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos” Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez menciona que el valor de las personas jamás estará condicionado por la opinión de desconocidos, refiriéndose a las críticas que ha recibido en redes sociales.

“Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden” Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo defendió a Georgina Rodríguez de los malos comentarios sobre físico y le recordó que era una mujer extraordinaria y exitosa, por las críticas no eran más que “envidia”, según contó la modelo.

Georgina Rodríguez comparte mensaje tras críticas a su cuerpo (Instagram/@georginagio)

Georgina Rodríguez arremete contra los estándares de belleza

El mensaje de Georgina Rodríguez continuó con una reflexión sobre los estándares de belleza, pues cuestionó quiénes eran los responsables de decir qué cuerpo era o no “perfecto”.

“Y entonces me pregunto… ¿dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo “correcto”? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla? Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día" Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez expresó que la felicidad no está en la talla y aclaró que ella entrena para sentirse en paz, no para Adelgazar y cumplir con estándares.

“Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones” Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez cerró su mensaje hablando del amor propio y del respeto, amor y gratitud a su cuerpo.

“Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó”, escribió Georgina Rodríguez, quien se ganó la admiración de sus seguidores por responder con inteligencia las críticas sobre su cuerpo.