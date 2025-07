La influencer Natalia Alcocer no tiene limitantes al hablar de la pésima relación que vivió con Juan José Chimal, pues lo llamó “mentiroso nato” en entrevista de YouTube.

Desde que en 2021 Natalia Alcocer de 36 años de edad, demandó a Juan José Chimal por violencia familiar, la influencer ha narrado abiertamente el infierno que vivió con el padre de dos de sus hijas.

La influencer Natalia Alcocer creyó que estaba viviendo el noviazgo perfecto con Juan José Chimal de edad desconocida, hasta que se enteró que seguía casado y viviendo en matrimonio, por lo que tras descubrir esa y más mentiras lo ve como un “mentiroso nato”.

En una entrevista en YouTube que Natalia Alcocer tuvo con Gustavo Adolfo Infante, la también participante de realities narró lo que vivió con Juan José Chimal, el excuñado de Enrique Peña Nieto.

Y es que la influencer sostuvo una relación con Juan José Chimal cuando Enrique Peña Nieto era el Presidente de México, de modo que su excuñado se decía con mucho poder.

Ante ello, Natalia Alcocer contó en entrevista en YouTube que descubrió que Juan José Chimal era un “mentiroso nato” porque negó estar casado mientras sostenía una relación con ella públicamente paseando por Polanco, CDMX y asistiendo a sitios en pareja.

“Empezó todo mal [con Juan José Chimal] porque es un mentiroso nato (...) Era casado y a mí me decía que no estaba casado. Yo paseaba con él de la mano en Polanco y me decía ‘ve, ve cómo todo mundo nos ve y si fuera así te escondería’, yo iba y paseaba, me presentaba a sus amigos, a sus socios (...)”.

Natalia Alcocer, influencer.