La familia de Juan José Chimal le ofreció dinero a Natalia Alcocer para que retirara los cargos por violencia. Ella ya tomo una decisión.

En 2021, Natalia Alcocer -de 35 años de edad- denunció a Juan José Chimal por violencia y fue detenido a mediados de mayo de 2025.

Tras la detención de Juan José Chimal, sus abogados trataron de llegar a un acuerdo económico con Natalia Alcocer para que fuera liberado.

Juan José Chimal fue vinculado a proceso el pasado 29 de mayo de 2025, luego de que Natalia Alcocer recibiera amenazas de una persona allegada a él.

Natalia Alcocer reveló que Juan José Chimal pidió un juicio abreviado y con esto estaría admitiendo que la violentó.

“En varias ocasiones se me han acercado sus abogados para decirme que cuál es el precio, que cuál es la cantidad de dinero, se han hablado de estas supuesta demanda millonarias de mi parte de pensiones alimenticias”

Sin embargo, los abogados y familia de Juan José Chimal le han ofrecido dinero a Natalia Alcocer a cambio de desistir de su demanda.

Incluso, los abogados del ex de la actriz argumentan que inició este pleito legal tras pedir pensiones alimenticias millonarias .

Natalia Alcocer aclaró que fue Juan José Chimal quien inició la demanda por pensión alimenticia, pues ella nunca le ha pedido dinero.

Natalia Alcocer contó que Juan José Chimal condicionaba cumplir con la pensión alimenticia de sus hijas o darles el permiso para el pasaporte, si quitaba la denuncia en su contra.

La actriz nunca accedió a los chantajes de su ex pareja, por lo que este la siguió violentando en redes sociales.

“El señor estando en una prisión preventiva se me sigue amenazando, se me sigue violentando, se me sigue difamando, pues imagínate ya cuando salga”

Natalia Alcocer