Natalia Alcocer -de 35 años de edad- denuncia que el compadre de Juan José Chimal la amenazó y teme por su vida.

El viernes 25 de abril, Natalia Alcocer denunció en redes sociales que fue amenazada por una persona allegada a Juan José Chimal.

La actriz acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciar al ‘compadre’ de su ex pareja, quien presumió de tener influencias políticas.

Desde que se separó de Juan José Chimal, Natalia Alcocer ha sido amenazas por personas allegadas a él y en esta ocasión un ‘compadre’ de su agresor la atacó.

Natalia Alcocer reveló en un comunicado en Instagram que un ‘compadre’ de Juan José Chimal le envió mensajes amenazantes.

Este sujeto presumió tener dinero y poder, por lo que podría hacerle daño Natalia Alcocer si lo deseaba.

Emigdio Enríquez Merlín presuntamente amenazó a Natalia Alcocer con hacerle daño y quedar impune por supuestas relaciones políticas.

Natalia Alcocer compartió fotos del ‘compadre’ de Juan José Chimal.

Asimismo, la actriz manifestó que teme por su vida y la de su familia, pues este sujeto la ha agredido por mensaje en diversas ocasiones.

View this post on Instagram

Natalia Alcocer compartió en Instagram uno de los múltiples mensajes que le envió Emigdio Enríquez Merlín.

En estos, el sujeto se burla de la situación económica de Natalia Alcocer y la amenaza abiertamente.

“Yo no soy mi compadre. Yo soy multimillonario, a mí el dinero no me importa. Te vas a enfrentar a tu peor pesadilla”

En entrevista con De Primera Mano, Natalia Alcocer revela que fue el 25 de abril cuando empezaron las amenazas del compadre de su agresor .

“Me despierto y me mandó estos mensajes de amenazas, donde me daba horas, donde me amenazaba que iba a vivir mi peor pesadilla, que me iba a quitar mi libertad”

Natalia Alcocer