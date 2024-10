Yeri Mua asistió a la fiesta de Halloween de Belinda o bien, el Beliween la noche del 31 de octubre, pero para su desgracia se encontró a Naim Darrechi que no la dejaba de acosar, asegura.

A través de redes sociales, Yeri Mua -de 22 años de edad- compartió estarse preparando para la fiesta de Halloween de Belinda de quien recibió invitación personal.

Sin embargo, vivió un amargo momento cuando durante el Beliween, se encontró a Naim Darrechi -de 22 años de edad- a quien expuso porque la acosó.

Yeri Mua se mostró muy contenta de asistir a la fiesta de Halloween de Belinda poniéndose un disfraz de lo que pareció hiedra venenosa.

Sin embargo, horas después de antes en la fiesta de Belinda -de 35 años de edad- compartió una historia en Instagram donde se escucha de fondo la voz de Naim Darrechi, la propia y de una tercera persona.

Según el contexto, se entiende que Yeri Mua estaba en un lugar donde Naim Darrechi se acercó y comenzó a acosarla pidiéndole que lo saludara al menos “por educación”.

Asimismo, se escucha como Naim Darrechi le dice que no entiende porque lo ignora “nos conocemos” y le exige saludarlo para que al menos no haya “incomodidad”.

Ante esto, se escucha a Yeri Mua diciéndole a su acompañante que lo ignorara, para segundo después decirle “yo digo que mejor nos vayamos”, buscando alejarse de Naim Darrechi.

Posteriormente, en el audio se percibe que Yeri Mua se cambió de sitio y Naim Darrechi ya no volvió a acosarla.

Este audio lo subió con un texto, donde directamente acusa a Naim Darrechi de acosarla en la fiesta de Halloween de Belinda. Asimismo señaló que si el violentador sigue viviendo en México seguirá agrediendo a mujeres.

“Y que me topé al agresor de mi ex en la fiesta y me empieza a acosar por qué quería ahuevo hablar conmigo, y mi amiga me tuvo que ayudar. Sigan dejando que viva en México y va a seguir haciéndole esto a las mujeres, ya regrésenlo a España, por fa, o no fue suficiente con las declaraciones de Mar Lucas (sic)”.

Yeri Mua, influencer.