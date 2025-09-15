A unos 5 meses de su última aparición pública, el polémico influencer, Markitos Toys, volvió a figurar en YouTube debido a que salió en un video de su hermano, Kevin Castro.

Se trata del más reciente video que publicó Kevin Castro, titulado “este es el nuevo carro de mi hermano Makitos Toys”, que a 20 horas de subirse, lleva más de medio millón de reproducciones.

Como se establece desde el nombre del video que en parte se trata de un homenaje para Gail Castro, en el contenido sale el influencer vinculado con Los Chapitos, quien tenía meses de no aparecer.

Markitos Toys (@markitostoys / Instagram)

Markitos Toys reaparece en YouTube con su hermano Kevin Castro

El el 7 de abril de 2025, a unos cuantos días del asesinato de su hermano Gail Castro, el creador de contenido e influencer, Markitos Toys, hizo su última aparición ante el ojo público.

Lo anterior debido a que el youtuber que ha sido acusado de tener nexos con el grupo criminal de Los Chapitos, recibió numerosas amenazas por la facción delictiva de Los Mayos.

Ahora, a poco más de 5 meses de su última aparición, Markitos Toys apareció de nueva cuenta en un video que compartió su hermano, Kevin Castro, el domingo 14 de septiembre.

Se trata del video titulado “este es el nuevo carro de mi hermano Makitos Toys”, en el que como se indica en el nombre, los integrantes de la familia Castro Cárdenas muestran un nuevo automóvil.

Es durante la parte final del contenido que se puede ver de nueva cuenta al polémico influencer y su nuevo automóvil de lujo, un Mustang Muscle Car Americano de color rojo que Kevin se encargó de recoger.

Video en el que reaparece Markitos Toys (Especial)

Markitos Toys volvió a aparecer en video de homenaje a Gail Castro

Si bien el título del video de Kevin Castro en el que aparece de nueva cuenta Markitos Toys hace referencia al nuevo auto de lujo del influencer, la mayor parte del contenido se centra en otro tema.

Así se puede determinar debido a que en el video de YouTube que se publicó la tarde del domingo 14 de septiembre, Kevin Castro habla y explica el lanzamiento de una gorra llamada Brothers Edition.

Se trata de una gorra que Kevin Castro y su hermano Markitos Toys diseñaron y pusieron a la venta como homenaje a su otro hermano, Gail Castro, quien fue asesinado el 28 de marzo.

Sobre la gorra, Kevin Castro explicó que el mismo Gail Castro también participó en el proceso de diseño y producción, mientras que el lanzamiento se hizo en el hipódromo de Tonalá, en el estado de Jalisco.