Con sus compañeras del programa ‘La mesa caliente’, Myrka Dellanos -de 58 años de edad- viajó a México para transmitir la emisión de Telemundo.

Pero Myrka Dellanos nunca imaginó el caos que se provocaría luego de que los reporteros la rodearon para conocer más información luego de las declaraciones que hizo sobre el conflicto entre Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Entre empujones y caídas, Myrka Dellanos huyó de la prensa pues se negó a contestar cualquier pregunta sobre Luis Miguel -de 53 años de edad- y Aracely Arámbula -de 48 años de edad-.

Varios medios de comunicación se encontraban esperando a Myrka Dellanos, luego de las polémicas declaraciones que hizo en defensa de Luis Miguel por su conflicto con Aracely Arámbula.

La periodista Berenice Ortiz compartió un video en el que se puede ver el zafarrancho que se creó a la llegada de Myrka Dellanos a México.

Al ver la actitud de Myrka Dellanos, los reporteros le cuestionaron el por qué se negaba hablar del tema y si era una clase de estrategia para darle más raiting a su programa.

“Myrka nada más responde, tú eres periodista, tú sabes a lo que nos dedicamos, tú te dedicas a esto”, “Myrka sabes a lo que vinimos”, “Por qué no te detienes, tú también eres periodista”, “Eres colega, detente tantito”, se escuchaban decir a algunos reporteros.

Por su parte Myrka Dellanos se limitó a decir: “Vengo aquí a hacer el programa (…) Feliz de estar aquí con ustedes, feliz de estar en México (…) Es que me están atropellando y golpearon a una amiga”

Tras el caos provocado, Myrka Dellanos logró subirse a su vehículo y no contestó ninguno de los cuestionamientos sobre Luis Miguel y Aracely Arámbula.

La polémica entre Myrka Dellanos con Luis Miguel y Aracely Arámbula surgió luego de que en el programa ‘La mesa caliente’ la periodista salió en defesa del cantante.

Myrka Dellanos defendió a su expareja Luis Miguel y aseguró que él ama a sus hijos Daniel y Miguel.

“Es lo que siempre él ha querido. Me consta que él quiere pasar el tiempo con sus hijos”

Además Myrka Dellanos le pidió a Aracely Arámbula no hablar sobre las hijas de Paloma Cuevas.

“Quiero quitarme el sombrero de periodista, ponerme el de amiga, una de las cosas muy importante es que no se mencionen a las niñas de Paloma, son menores de edad. Aracely habló de ellas, pero Paloma siempre ha escogido tenerlas en un lugar donde están completamente protegidas, incluso en su divorcio ella no habló de sus hijas”

Myrka Dellanos incluso señaló que Paloma no era comadre de Luis Miguel

Pero el comentario de Myrka Dellanos que habría causado gran polémica es que aseguró que Luis Miguel si se habría hecho cargo de sus hijos y no tendría una deuda millonaria como lo había dicho Aracely Arámbula.

“Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos y si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. No sé por qué ella lo dice, por qué no sé que hay en la mente de ella”

